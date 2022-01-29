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國軍春節留守部隊端果雕年菜 官兵試吃都說讚

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍586旅的「虎年吉祥連年有魚」（右）及「彩椒春滿園」（左）兩道年菜。圖／軍聞社
陸軍586旅的「虎年吉祥連年有魚」（右）及「彩椒春滿園」（左）兩道年菜。圖／軍聞社

春節將至，陸軍586旅伙房試作年假留守官兵加菜料理，端出糖醋魚及彩椒雞柳。具備中餐丙級證照的官兵還發揮蔬果雕花功夫，在菜餚上搭配果雕天鵝及黃瓜切花，討好試吃官兵。

糖醋魚作法簡單，但首重入味和食材新鮮，一般都是將魚油炸，熬酸甜糖醋汁淋上，是高熱量的下飯菜。而彩椒雞柳一般是低熱量的「減碳餐」，但軍中用勾芡濃汁調和，應是為配合鎮日操勞官兵的口味。

「軍聞社」報導，陸軍裝甲586旅日前辦理廚藝競賽，由各營推派官兵參加，比賽從備料、刀工、料理到擺盤，官兵展現烹飪功夫，賽事由砲兵營食勤組奪冠，由詹閎宥中士、劉能長上兵及葉峻嘉上兵的廚藝小組獲得鍾山部隊「金菜刀」廚神榮譽。

詹閎宥領導的小組日前為過年留守官兵們試做加菜料理，端出「虎年吉祥連年有魚」的糖醋魚和「彩椒春滿園」的彩椒雞柳。

軍媒視角呈現，糖醋魚是魚肉去骨後，分切成合適的大小，裹上麵衣下鍋油炸，淋上精心調製的糖醋醬，香味撲鼻，還用蘿蔔雕出「虎」字擺盤；另道彩椒雞柳則以紅、黃彩椒妝點春節的喜氣色彩，並將勾芡過的濃汁澆淋在雞柳上，盤中以蘋果雕成的天鵝裝飾擺盤，兩道料理上桌，視覺與味覺享受兼備。

試吃的陳宜甄下士非常喜歡這兩道料理，表示「魚肉處理得很乾淨、酸酸甜甜的醬料非常下飯」；羅雨彤中士經過廚藝競賽與此次的試吃中，對營上食勤組弟兄們更是刮目相看，「平常大家都穿一樣的制服，經過比賽才知道，他們這麼厲害。」

精緻的擺盤、俐落的刀工和火候控制中，不難發現這兩道料理都具備了一定的難度；事實上，三位「金菜刀」官兵都是餐飲相關學歷，並且擁有中餐丙級證照的專業廚師；而586旅舉辦廚藝競賽的目的，就是為了發掘這些有實力的官兵，推展社團活動。

營長曾中校表示，「民以食為天」說，藉由廚藝競賽與社團的推廣，可以使食勤官兵們從中提升技術與經驗，除了照顧到官兵的胃，間接提升部隊戰力外，更可以透過相互學習與交流，增進部隊向心。

精緻的擺盤展現刀工實力。圖／軍聞社
精緻的擺盤展現刀工實力。圖／軍聞社
春節將至，陸軍586旅伙房試作年假留守官兵加菜料理，端出糖醋魚及彩椒雞柳，由女性官兵試吃。圖／軍聞社
春節將至，陸軍586旅伙房試作年假留守官兵加菜料理，端出糖醋魚及彩椒雞柳，由女性官兵試吃。圖／軍聞社
陸軍裝甲586旅「金菜刀」官兵重現廚藝競賽的料理。圖／軍聞社
陸軍裝甲586旅「金菜刀」官兵重現廚藝競賽的料理。圖／軍聞社

春節 陸軍 制服

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