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迎接2022年 空軍：幻象戰機防衞台海空域第一線

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍今天透過官方臉書粉專公布編號「2022」幻象戰機的賀年彩繪塗裝。圖為戰機飛官賴傳賢上尉與機工長方智賢士官長肩。圖/軍聞社 圖/取自中華民國空軍臉書粉專
空軍今天透過官方臉書粉專公布編號「2022」幻象戰機的賀年彩繪塗裝。圖為戰機飛官賴傳賢上尉與機工長方智賢士官長肩。圖/軍聞社 圖/取自中華民國空軍臉書粉專

空軍今天透過官方臉書粉專公布編號「2022」幻象戰機的賀年彩繪塗裝，同時表示面對共機頻繁侵擾，幻象戰機在保衛台海領空安全的第一線守護家園安全。

國防部公布共機侵擾我防空識別區資訊集中在西南空域，實則我北部防空識別區一樣有共機頻繁出海的威脅。空軍過去宣傳戰力多集中於F-16、IDF戰機，較少提及妥善率常遭質疑的幻象戰機。

空軍貼文以「幻象戰機2022彩繪塗裝，傳承使命迎新年！祝大家新春快樂！」為題貼文表示，邁入2022嶄新的一年，空軍第二聯隊今年特別將機尾編號「2022」的幻象2000戰機，繪上接機20週年的同款彩繪塗裝，象徵幻象戰機執行各項戰、演訓任務的身影永不停歇，並傳承這份精神，在2022年持續守護台海領空。

貼文指出，空軍第二聯隊以幻象戰機為主體，在地理位置上，空軍新竹基地是台灣本島距離中國大陸最近的機場，也成為我國保衛台海領空安全的第一線。

貼文指出，面對近來共機頻繁侵擾，無論白天或黑夜，只要接獲命令，國人就會看見幻象2000及各型戰機，守護家園安全的英姿！

空軍今天透過官方臉書粉專公布編號「2022」幻象戰機的賀年彩繪塗裝。圖/軍聞社；來源為中華民國空軍臉書粉專
空軍今天透過官方臉書粉專公布編號「2022」幻象戰機的賀年彩繪塗裝。圖/軍聞社；來源為中華民國空軍臉書粉專

幻象戰機 空軍 台海

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