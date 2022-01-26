本島南北地下指揮所工程維護 陸軍投六千餘萬元施作

陸軍近期極從事戰力保存工作，針對地下指揮所設施進行維護整修。國防部發佈決標案，合計動用六千餘萬元，針對北部龍山營區、南部泰山營區地下指揮所進行工程與機電設施維護保養。

國防部曾證實，6、8、10軍團作戰區地下指揮所，包括龍山營區、崑崙營區與泰山營區，平時執行作戰指揮任務、天災時為防災緊急應變中心及戰時作戰區作戰中心，亦為層峰備援進駐的指揮中心，為各作戰區中心樞紐，極為重要。

三處地下指揮所後續維護專案去（110）年曾編列1963萬7000元，進行指揮所各作戰附屬設施系統維護保養及損壞維修。今年龍山與泰山部分進一步進行地下指揮所工程與機電設施維護保養，決標金額各為3000餘萬元。

此外，空軍針對台東石子山洞庫安全門也耗資70餘萬元進行維護，確保能維護阻絕效果。