疫情暫未影響新式教召 國防部：籲後備軍人準時報到

新冠疫情有蔓延趨勢，是否將影響3月將舉行的新式14天型後備軍人教召？國防部全動署動員管理處處長俞文鎮表示，後備指揮部已依期程及梯次，逐次寄發教育召集令，而因應天數延長，請收到教育召集令的後備軍人，先行完成相關規劃與安排，並於指定時間、地點完成報到。

國防部上午舉行記者會，由國防部軍事發言人史順文主持。媒體詢及共軍艦艇增加在日本琉球與台灣之間海域出沒，外界認為台灣應修改作戰計畫因應。史順文回應表示，針對中共各項軍事行動，國軍運用聯合情監偵作為，都有充分的掌握，並且研擬相關應處作為與防衛作戰計畫，透過部隊演訓時機進行驗證，以強化國軍防衛作戰能力，確保國家整體安全。

由於新冠疫情嚴峻，史順文表示，國軍目前完成第二劑疫苗接種率達94%，第三劑追加劑部分，若符合間隔滿3個月，鼓勵官兵依期程完成接種，目前約25%。國防部持續運用專案疫苗協助完成追加劑接種，官兵亦可透過1922平台各地疫苗接種站或國軍醫院等多元方式完成。

而國防部計畫在3月舉行首次新制教召，列席記者會的俞文鎮表示，新制14天教召，自3月起試行，後備指揮部已依期程及梯次，逐次寄發教育召集令，新制教召每日授課10小時，包括夜間2小時；14天合計136小時、夜間26小時。

俞文鎮說，訓練內容配合期程調整，置重點於專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救，加強幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能。「射擊訓練」由12小時調整為28小時，實施兵器教練等課程複訓，增加召員射擊時數與彈藥數量，藉以強化單兵個人配賦武器、多人操作武器機械訓練及組合實作，保持武器操作手感、射擊命中精度與臨場感。「戰鬥教練」由12小時調整為56小時，採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置及宿營，磨練幹部指揮及部隊應處能力。

他呼籲，因應天數延長，請收到教育召集令的後備軍人，先行完成相關規劃與安排，並於指定時間、地點完成報到。