國軍春節休假返鄉 國防部籲：二點一線 避免不必要移動
國防部上午舉行記者會，說明國軍春節強化防疫具體作為，要求官兵休假期間「二點一線，避免不必要移動」，並要求部隊暫緩營區間各項交流活動，並以以建制最小編制從事各項戰訓任務。而化學兵部隊必須分班休假，維持24小時能出勤執行清潔消毒任務的能量。
所謂兩點一線，舉例而言，就是部隊、家中「兩點一線」，希望官兵多留在家中，盡量避免外出。
國防部疫情指揮中心主任陳怡蓉上校在記者會中表示，春節期間三軍部隊須落實體溫量測、勤洗手及佩戴口罩；同時暫緩營區間各項交流活動，以建制最小編制從事各項戰訓任務。另須完成異地辦公及區隔休養空間整備，彈性調整休假時間，避開人潮。各部隊同時須提升官兵防疫警覺，持續鼓勵官兵按計畫接種疫苗，休假採二點一線，避免不必要移動。若身體不適立即就醫，不可隱瞞。離營前由主官親教並完成家屬聯繫。
國防部表示，國軍部隊在春節期間仍將維持防疫清消能量，化學兵部隊分班休假，維持24小時清消能量；並落實收假前、後營區清消作業。國軍將與與地方政府綿密構連，預應需求及時支援清消，保持醫療照護量能。而國軍醫院依中央指導完成專責病房開設及防疫物資整備，各院採輪休制度機動調配人力，維持醫療量能。
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