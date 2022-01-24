13架共機今進入西南防空識別區 編隊出現罕見殲16D電戰機

空軍今（24）日發布西南空域空情動態，共機持續出海，今天有13架快慢軍機編隊出海操演，進入我西南防空識別區，一架運8反潛機穿出巴士海峽空域抵我東部外海。其中包括兩架較罕見的殲16D電子戰機。

殲-16D曾被稱為電殲-16，D是指電子戰的「電」字漢語拼音字首，外界推測功能與美國海軍EA-18G咆哮者電子戰機類似，可隨隊掩護主攻機群，執行電子對抗、防區滲透等戰術，根據國防部公布資料，罕見出現在西南空域。

殲-16D外型上與殲-16外觀差異不大，最明顯的是兩側翼尖多了電戰天線艙。按空軍公布航跡，兩架F-16D是隨主力殲16戰機飛行，初期掩護運8反潛機進入巴士海峽空域。