官兵一次能喝5瓶罐裝啤酒好威？ 軍醫：恐有酒癮需治療

國軍將患有酒精、網路成癮的官兵視為有安疑慮、需要關懷的對象，軍醫院為官兵提供戒酒門診，並提供四項關鍵自問讓官兵了解自己是不是酒精上癮、需要求醫，其中一題是「你曾經早上一起床尚未進食之前，就要喝一杯才覺得比較舒服」，若屬這個情況，就需要求醫。

國防部表示，國軍將有酒癮、網路成癮的官兵視為有危安顧慮者的需關懷人員，主官、管、直屬幹部除可運用心衛中心輔導作為外，同時可由國軍健康管理中心主動協處，在保障個人就醫隱私下，轉介國軍醫院專業醫療，並關注是類人員年度體檢資料，定期追蹤異常管制及回診狀況。每年也會舉辦預防保健、生命教育及壓力調適等宣導講習，說明醫療戒治服務，並協助建立正常休閒娛樂、運動習慣及紓壓管道等。

國軍醫院現也積極投入酒癮戒治，可提供國軍成癮問題人員相關諮詢或門、急診服務，編組精神科專科醫師、護理人員、心理師或社工師等專業人力，由專業醫護提供適當診療與協助戒治工作，也會運用地區醫療會報，適時提供即時衛生教育宣導資料，包含飲酒型態、自我覺察、控制飲酒及醫療介入模式等 。

根據軍醫的定義，所謂飲酒過量，就是1瓶350ml的啤酒約為1個單位，65歲以下男性，每週使用超過14單位或單次超過4單位。女性或超過65歲男性，每週使用超過7單位或單次超過 3單位。

至於有沒有酒癮，軍醫提供官兵自我評量法，有下列四題，包括：「你曾經不想喝太多，後來卻無法控制而喝酒過量嗎？」「家人或朋友為你好而曾勸你少喝一點酒嗎？」「對於喝酒這件事，你會覺得不好或感到愧疚嗎？」「你曾經早上一起床尚未進食之前，就要喝一杯才覺得比較舒服穩定？」上開只要有有一題答案為「是」， 即建議尋求醫療協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康