快訊

醫師曝「內用吃飯6原則」 去餐廳千萬別碰這件防疫物品

Podcast主持人提「斷交最多」 吳釗燮：這題不談好嗎？

國軍官兵營外飲酒多出包？軍版戒酒門診 求助官兵數曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
去年有官兵酒後與友人在巷弄喧嘩，警方到場制止時卻吐舌頭，對員警譙三字經，酒醒追悔莫及，事後遭部隊汰除。圖／讀者提供
去年有官兵酒後與友人在巷弄喧嘩，警方到場制止時卻吐舌頭，對員警譙三字經，酒醒追悔莫及，事後遭部隊汰除。圖／讀者提供

國軍軍紀規定嚴格要求國軍營區內不得飲酒，甚至不能有任何酒精性飲料。但偶仍傳官兵在外出現酒駕或其他酒醉違反軍紀事件。國防部披露，國軍軍醫院開設有酒癮戒治門診，去（110）年有11名官兵被安排就診，近4年來有46名官兵接受國軍的酒精成癮戒治醫療。

國防部下達軍紀指示嚴禁官兵在營區內飲酒，官兵轉向營外參飲宴，去年發生多起酒駕遭逮、街頭、捷運爛醉咆哮、醉倒超商等事件，部分事件遭民眾拍攝，或遭警方查處，影響軍譽。究其原因，除官兵營外聚餐飲酒後各自散去，無人關照不勝酒力者外，某軍種甚至曾下令要求飲宴後不得棄酒醉袍澤不管，另也有特定對象屬於酒精成癮，一接觸酒精就無法節制自持。

國防部表示，國防部嚴禁營區飲酒行為，而針對營外有飲酒習慣或過量的官兵，可藉由各級幹部管考作為及健康管理機制，發掘官兵異常情況，並依其志願轉介就醫；有戒治需求人員，國軍醫院均可對其藥物或酒精飲用問題，提供專科治療和戒治服務，並追蹤其戒斷症狀與改善情形。

國防部表示，這項計畫是為早期介入及治療，避免飲酒問題惡化乃至上癮。國防部藉由國軍知官識兵、三級防處 與健康管理等機制，發掘單位嗜酒人員異常表徵，主動協助轉介就醫。國軍醫院也積極投入酒癮醫療服務，透過治療協助個案減少酒精使用，改善身心健康問題，進而預防復發，復歸正常生活，同時減少其對國軍部隊及社會的危害。

國防部說，這項戒酒計畫的服務對象，除自願接受酒癮治療的官兵外，部隊也會主動轉介有飲酒習慣或過量者，或明顯因喝酒問題影響日常工作表現及任務執行效率者及早就醫。

國防部透露，近四年國軍計有46人接受這項戒治計畫，去年就有11人。

國防部表示，單位幹部透過晤談、家屬聯繫、軍旅手札等手段，並觀察官兵日常生活或同儕反映，依行為徵候及危安警訊 包含網路成癮、嗜酒習性、吸毒虞犯等，歸類並納冊列管部隊，注意這類「危安徵候人員」。個人也可自主反映飲酒習慣請求協助，運用心衛中心輔導作為外，同時可由國軍健康管理中心主動協處，轉介專業醫療，長期追蹤其門診戒酒的狀況。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國軍 國防部 酒精

延伸閱讀

影／小黃失控撞水泥柱翻車1死 受傷運將稱不是他開的

獨／弓三飛彈完成西南部署 嵌制巴士海峽空域嚇阻共機

創紀錄！39架共機今擾我西南防空識別區

多數人都弄錯！醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

相關新聞

創紀錄！39架共機今擾我西南防空識別區

空軍今晚發布西南空域空情動態，共機今天大批出海，有39架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

官兵一次能喝五瓶罐裝啤酒好威？軍醫:恐有酒癮需治療

國軍將患有酒精、網路成癮的官兵視為有安疑慮、需要關懷的對象，軍醫院為官兵提供戒酒門診，並提供四項關鍵自問讓官兵了解自己是...

國軍官兵營外飲酒多出包？軍版戒酒門診求助官兵數曝光

國軍軍紀規定嚴格要求國軍營區內不得飲酒，甚至不能有任何酒精性飲料。但偶仍傳官兵在外出現酒駕或其他酒醉違反軍紀事件。國防部...

39架共機擾台 學者：表達對美日軍演不示弱態度

美日於沖繩南方海域軍演，中共昨天派遣39架共機擾台灣西南ADIZ。學者林穎佑、揭仲今天說，此次擾台離美日軍演範圍仍有距離...

討拉法葉佣金 7千萬預算打官司

台北地檢署追討海軍拉法葉艦（康定級）佣金案不法所得，獲瑞士法院裁定須返還我二點六六億美元，但法方以此案涉雙重求償，要求瑞...

天弓三部署西南 箝制巴士海峽空域

國防部編列特別預算執行「國軍陸基防空飛彈系統案」，計畫在全島部署天弓三型防空飛彈。針對共機頻繁進入我西南防空識別區，國防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。