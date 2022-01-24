國軍官兵營外飲酒多出包？軍版戒酒門診 求助官兵數曝光

國軍軍紀規定嚴格要求國軍營區內不得飲酒，甚至不能有任何酒精性飲料。但偶仍傳官兵在外出現酒駕或其他酒醉違反軍紀事件。國防部披露，國軍軍醫院開設有酒癮戒治門診，去（110）年有11名官兵被安排就診，近4年來有46名官兵接受國軍的酒精成癮戒治醫療。

國防部下達軍紀指示嚴禁官兵在營區內飲酒，官兵轉向營外參飲宴，去年發生多起酒駕遭逮、街頭、捷運爛醉咆哮、醉倒超商等事件，部分事件遭民眾拍攝，或遭警方查處，影響軍譽。究其原因，除官兵營外聚餐飲酒後各自散去，無人關照不勝酒力者外，某軍種甚至曾下令要求飲宴後不得棄酒醉袍澤不管，另也有特定對象屬於酒精成癮，一接觸酒精就無法節制自持。

國防部表示，國防部嚴禁營區飲酒行為，而針對營外有飲酒習慣或過量的官兵，可藉由各級幹部管考作為及健康管理機制，發掘官兵異常情況，並依其志願轉介就醫；有戒治需求人員，國軍醫院均可對其藥物或酒精飲用問題，提供專科治療和戒治服務，並追蹤其戒斷症狀與改善情形。

國防部表示，這項計畫是為早期介入及治療，避免飲酒問題惡化乃至上癮。國防部藉由國軍知官識兵、三級防處 與健康管理等機制，發掘單位嗜酒人員異常表徵，主動協助轉介就醫。國軍醫院也積極投入酒癮醫療服務，透過治療協助個案減少酒精使用，改善身心健康問題，進而預防復發，復歸正常生活，同時減少其對國軍部隊及社會的危害。

國防部說，這項戒酒計畫的服務對象，除自願接受酒癮治療的官兵外，部隊也會主動轉介有飲酒習慣或過量者，或明顯因喝酒問題影響日常工作表現及任務執行效率者及早就醫。

國防部透露，近四年國軍計有46人接受這項戒治計畫，去年就有11人。

國防部表示，單位幹部透過晤談、家屬聯繫、軍旅手札等手段，並觀察官兵日常生活或同儕反映，依行為徵候及危安警訊 包含網路成癮、嗜酒習性、吸毒虞犯等，歸類並納冊列管部隊，注意這類「危安徵候人員」。個人也可自主反映飲酒習慣請求協助，運用心衛中心輔導作為外，同時可由國軍健康管理中心主動協處，轉介專業醫療，長期追蹤其門診戒酒的狀況。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康