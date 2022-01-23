獨／弓三飛彈完成西南部署 嵌制巴士海峽空域嚇阻共機

國防部編列特別預算執行「國軍陸基防空飛彈系統案」，計畫在全島部署天弓三型防空飛彈。針對共機頻繁進入我西南防空識別區，國防部向立法院報告指出，空軍已完成西南地區天弓機動裝備與飛彈的部署，並將啟動把全島天弓固定式陣地飛彈改為機動連構改作業。

空軍今（23）日發布西南空域空情動態，共機大批出海，今天有39架快慢軍機編隊出海操演，創下單日共機進入西南防空識別區的次高紀錄。空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。意即在我西南地區弓三防空飛彈警戒範圍。天弓三型部署西南地區，意謂著我防空飛彈射程已可全面嵌制涵蓋共軍軍機頻繁活動、突出第一島鏈必經的巴士海峽空域，具嚇阻意味。

空軍規劃新增天弓三型機動防空飛彈系統，結合將現有天弓飛彈連改為機動連，遂行全島北中南東反機任務，搭配愛國者三型飛彈對重要目標實施反彈任務，形成本島綿密、長程空火網，滿足防空需求。

「國軍陸基防空飛彈系統」案，原編列公務預算748億3466萬6000元，計畫自104年至113年完成全島天弓三型防空飛彈部署，現全案已支用495億1614萬1000元；現以特別預算投入347億元，時程規劃延後至115年完成，全案略成長至842億元。

空軍目前已完成東部地區機動裝備及飛彈部署，中科院產量正常，現已完成西南地區機動裝備及飛彈部署，進度超前，規劃114年完成全兵力部署。

國防部認為，因應敵情威脅驟升，天弓三型防空飛彈是我國執行中技術成熟、可加速量產的武器裝備。

天弓三型防空飛彈作戰範圍達到200公里，現已全面取代東部原有的鷹式防空飛彈，部署三個連；西南地區包括高高屏與台南，面對共機在西南空域頻繁挑釁，空軍宣示完成西南部區弓三部署，研判至少有三到四個連成軍，並可嵌制巴士海峽空域。

國軍自部署天弓一、二型飛彈以來，已在三芝、大崗山、東引等地設置固定式飛彈陣地與長白雷達，如三芝天龍陣地就分為雷達與連部所在的射控區與飛彈發射架所在發射區，陣地有復仇者飛彈執行低空防禦。但固定式陣地容易遭敵第一擊攻擊，如今除弓三發射架、雷達全採機動式外，也計畫將原有弓一、二的固定陣地全改為機動型。