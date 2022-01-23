獨／交裝陰影 國造輕型狙擊槍彈著精度不足驗收不合格

陸、海、空軍及憲兵都編列預算向軍備局生中心205廠採購國造「輕重型狙擊槍」，目前初步完成輕型狙擊槍研製，重型狙擊槍則還在測評中。但消息傳來，號稱完成研發的輕型狙擊槍，經陸軍月前進行交裝前的驗收作業，遭判定射擊精度不足，性能測試不合格。全案蒙上陰影。

陸軍司令部建案委由軍備局205廠研製「輕重型狙擊槍」，各軍種都投入預算採購，提供特戰部隊使用。以海軍為例，海軍規劃籌獲新式狙擊槍武器裝備，具遠距狙擊及破壞敵輕裝甲艦艇能力，防禦共軍對我實施登陸突擊作戰，新式重型狙擊槍有效射程超過2000公尺，敵登陸艇於海上航行時，狙擊槍能對其駕駛員、戰鬥人員進行狙殺；而輕型狙擊槍則可狙擊近岸、灘岸敵軍戰鬥人員。

海軍陸戰隊原計畫109年籌獲輕型狙擊槍、111年籌重型狙擊槍與成套裝備，但因全案延後，海軍的輕型狙擊槍必須延到今年才製造，重型狙擊槍則還在測評中，希望測評合格後於今年底開始製造交貨。

但據指出，輕型狙擊槍在去（110）年3月測評合格後4月實施量產，但去年陸軍司令部於11月25、26日至205廠實施輕型狙擊槍驗收作業，受測的3把狙擊槍共射擊5群、每群3發，每把都有高達3群未達精度標準，即100公尺距離射擊，子彈散布不超過約2.65公分的圓圈內，性能測試被判定不合格，全案因此判定不合格。陸軍預劃3月31日前管制完成缺失改進及複驗。

陸軍採購輕型狙擊槍達514把，一度表示輕型狙擊槍於110年3月16日測評合格，原預定110年8月31日解繳514支，但因205廠狙擊鏡採購進度延宕，調整解繳規劃於110年11月19日前解繳306支，12月20日前解繳208支，合計514支。但目前交裝測試未通過，交裝時程也延宕，要看下(3)個月缺失改進狀況才能確認能否交裝。