陳奕父親心疼「無緣媳婦」軍友社協助覓職
F-16飛行員陳奕上尉失事殉職，他的父親表示，希望能替無緣媳婦劉小姐代覓一個穩定工作。軍人之友社理事長李棟樑表示，願意協助劉小姐，在中部地區的統一超商分公司任職。
陳父向南投縣府與空軍提出要求，陳奕與女友劉小姐交往七年，雙方論及婚嫁，劉小姐是陳奕軍旅生涯的最大精神支撐，陳家也早把她視為一份子。劉小姐與陳奕一樣是民國83年生，父親已故，台南大學畢業後，曾在電子公司、貿易公司任職，前年8月起在故鄉南投縣水里國小擔任代理教師。代理教師是一年一聘，寒暑假沒有薪水，工作不穩定，如今陳奕墜機身亡，陳家擔心這位無緣媳婦的生計，希望能夠伸出援手。
軍方向來安排殉職官兵遺眷，擔任軍中文職聘雇人員，陳奕尚未結婚，不符規定，找上李棟樑幫忙。出身統一集團的李棟樑表示，已和劉小姐談過，初步打算安排她到超商系統的中部公司任職。陳父表示感謝，仍須尊重劉小姐意願。
軍友社利用體制外，狀況內的身分，出馬協助軍方解決問題，這不是第一次。例如去年太魯閣號車禍死亡的一位士官長，已經論及婚嫁，兩人出遊不幸一起罹難，但尚未結婚登記，依法不能合葬軍人公墓。李棟樑得知後，立刻從個人旗下事業體中，捐贈一個雙龕塔位，讓當事人實現遺願。
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