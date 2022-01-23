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台法邊打官司邊合作 拉法葉艦要花9年性能提升

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍拉法葉艦。本報資料照片
海軍拉法葉艦。本報資料照片

海軍一方面還在與法方原廠就我收回拉法葉艦不法所得打跨國官司，但今年卻受命編列金額高達431億5990萬1000元預算，以中科院為承包商，與法國原廠合作進行海軍拉法葉艦性能提升案，雙方關係微妙。我方規劃中科院今（民國111）年必須完成首艘拉法葉艦性能提升加改裝、細部藍圖設計及戰鬥系統整合的評估，前後花9年時間執行六艘艦艇性能提升。

根據曝光的計畫指出，拉法葉艦性能提升案規劃於111至119年執行，海軍規劃以三階段方式執行。第一階段，在今（111）年委由中科院執行系統整合測試、艦艇勘查及藍圖設繪等作業，並完成加改裝工程評估。在評估可行才進入第二階段；第二階段則規劃自112至113年執行首艦安裝，並於114年執行作戰測評，測評結果若符合作戰需求再進入第三階段；第三階段則規劃自115至119年分年執行後續2至6艘艦性能提升與測試驗證。

「拉法葉艦性能提升案」包含戰鬥系統整合，全案委由中科院執行，採中科院自製或外購已獲得輸出許可裝備的方式，獲得符合海軍作戰需求的裝備。據了解，此艦性能提升將由中科院加裝垂直發射的卅二聯裝海劍二防空飛彈，其餘都交法方進行性能提升。

針對「康定級戰鬥系統性能提升案」，中科院長張忠誠曾在立法院表示，此案包含自製、外購，技轉的整合，中科院都已規劃好了，「所有飛彈系統都由中科院負責」；海軍參謀長蔣正國則說，此案評估「是法國原廠來執行最為有利」，但現在還是在作規畫，沒有限定由哪個廠商執行。

中科院 拉法葉 海軍

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