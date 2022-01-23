快訊

學測數B解答出爐！難度略比以前數乙難 這2題鑑別度高

台17線中彰大橋5輛大小車連環撞 小客車慘遭包夾嚴重變形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拉法葉佣金求償戰還在打 海軍砸7千萬餘元與法對決

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍拉法葉艦。本報資料照片
海軍拉法葉艦。本報資料照片

台北地檢署追討海軍拉法葉艦佣金案不法所得，獲瑞士法院裁定須返還我2.66億美元。但法方現在主張此案涉雙重求償，要求瑞士法院凍結這筆款項。海軍計畫投入7千餘萬元預算，要和法方爭這筆款項返還我國。

海軍一方面仍和法方原廠打爭取收回不法所得的官司，但我國現又以中科院為統包商，編列金額高達431億5990萬1000元與法國原廠合作進行海軍康定級艦性能提升案，雙方關係微妙。

海軍111年度預算案新增「保障國家權益仲裁雙重受償委任律師」費用，高達7332萬元，將投入拉法葉佣金雙重受償案所需仲裁律師費。

海軍表示，針對台北地檢署主動向瑞士法院追討軍火偏客汪傳浦不法所得勝訴，同意返還2.66億美元，但法商主張涉及雙重求償要求瑞士凍結返還部分，由司法單位處理中。海軍支持司法正義伸張態度，全力配合辦理，若勝訴除可增加國人對這項跨國仲裁案的信心，也可將汪氏不法所繳回國庫。

海軍表示，此案由經兆國際法律事務所，將委由法國德克律師事務所執行仲裁程序。

延伸閱讀

台法邊打官司邊合作 拉法葉艦要花9年性能提升

今年計畫縮小規模 海軍爭取出國實施敦睦遠航

是匡扶海軍或誆海軍？震海案膠著之際，國造輕巡防艦的利弊（上）

【重磅快評】海軍開除婚外情官兵 有你不知道的理由？

相關新聞

獨／交裝陰影 國造輕型狙擊槍彈著精度不足驗收不合格

陸、海、空軍及憲兵都編列預算向軍備局生中心205廠採購國造「輕重型狙擊槍」，目前初步完成輕型狙擊槍研製，重型狙擊槍則還在...

陳奕父親心疼「無緣媳婦」軍友社協助覓職

F-16飛行員陳奕上尉失事殉職，他的父親表示，希望能替無緣媳婦劉小姐代覓一個穩定工作。軍人之友社理事長李棟樑表示，願意協...

黑鷹失事天氣中心主任遭判休職 空軍：尊重

UH-60M黑鷹直升機109年失事，時任參謀總長沈一鳴上將等人殉職。懲戒法院日前判空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉...

台法邊打官司邊合作 拉法葉艦要花9年性能提升

海軍一方面還在與法方原廠就我收回拉法葉艦不法所得打跨國官司，但今年卻受命編列金額高達431億5990萬1000元預算，以...

拉法葉佣金求償戰還在打 海軍砸7千萬餘元與法對決

台北地檢署追討海軍拉法葉艦佣金案不法所得，獲瑞士法院裁定須返還我2.66億美元。但法方現在主張此案涉雙重求償，要求瑞士法...

今年計畫縮小規模 海軍爭取出國實施敦睦遠航

新冠肺炎有升溫趨勢，但據了解，海軍司令部現仍積極推動「敦睦遠航」訓練課程，今（111）年將縮小規模辦理，但仍計畫出國執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。