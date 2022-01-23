今年計畫縮小規模 海軍爭取出國實施敦睦遠航

新冠肺炎有升溫趨勢，但據了解，海軍司令部現仍積極推動「敦睦遠航」訓練課程，今（111）年將縮小規模辦理，但仍計畫出國執行遠航訓練。

海軍司令部111年預算案中，在教育訓練業務項下教育行政業務費中，編列1670萬8000元，其中辦理遠航訓練靠泊國內、外碼頭港勤設施、領港、進行裝卸所需旅運費1652萬餘元；此外也編列6000萬元油料費，提供遠航訓練所需。

110年因新冠肺炎疫情嚴峻，海軍敦睦遠航停止辦理。今（111）年則視國內外疫情，計畫縮小規模辦理，執行111年度遠訓任務。

海軍向立法院報告表示，雖然全球疫情及國際情勢仍然嚴峻，海軍會在秉持首重官兵健康，在訓練目標、能量不變下，會以更嚴謹態度，勤訓精練強化部隊戰力，達成遠航任務。今年將縮小規模辦理。

敦睦遠航海軍自民國56年執行至今，除驗證海軍艦艇及官兵遠洋作戰能力外，也同時訓練海軍官校、國防大學理工、管理及政戰學院應屆畢業生的航行實務經驗，藉由實際操作訓練及航行副值更官簽證，讓學生在校所學理論基礎能與實務工作相互印證。去年因疫情首度停辦。訓練改以陸上或艦艇靠泊實施。