快訊

學測數B解答出爐！難度略比以前數乙難 這2題鑑別度高

台17線中彰大橋5輛大小車連環撞 小客車慘遭包夾嚴重變形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年計畫縮小規模 海軍爭取出國實施敦睦遠航

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
擔任遠航訓練旗艦的海軍磐石艦。本報資料照片
擔任遠航訓練旗艦的海軍磐石艦。本報資料照片

新冠肺炎有升溫趨勢，但據了解，海軍司令部現仍積極推動「敦睦遠航」訓練課程，今（111）年將縮小規模辦理，但仍計畫出國執行遠航訓練。

海軍司令部111年預算案中，在教育訓練業務項下教育行政業務費中，編列1670萬8000元，其中辦理遠航訓練靠泊國內、外碼頭港勤設施、領港、進行裝卸所需旅運費1652萬餘元；此外也編列6000萬元油料費，提供遠航訓練所需。

110年因新冠肺炎疫情嚴峻，海軍敦睦遠航停止辦理。今（111）年則視國內外疫情，計畫縮小規模辦理，執行111年度遠訓任務。

海軍向立法院報告表示，雖然全球疫情及國際情勢仍然嚴峻，海軍會在秉持首重官兵健康，在訓練目標、能量不變下，會以更嚴謹態度，勤訓精練強化部隊戰力，達成遠航任務。今年將縮小規模辦理。

敦睦遠航海軍自民國56年執行至今，除驗證海軍艦艇及官兵遠洋作戰能力外，也同時訓練海軍官校、國防大學理工、管理及政戰學院應屆畢業生的航行實務經驗，藉由實際操作訓練及航行副值更官簽證，讓學生在校所學理論基礎能與實務工作相互印證。去年因疫情首度停辦。訓練改以陸上或艦艇靠泊實施。

海軍 遠航 疫情

延伸閱讀

是匡扶海軍或誆海軍？震海案膠著之際，國造輕巡防艦的利弊（上）

【重磅快評】海軍開除婚外情官兵 有你不知道的理由？

少將洩漏艦艇匿蹤塗裝報告 收「機密」3人更二審又無罪

三軍直升機進駐玉山艦以什麼機型為宜？ 初步評估曝光

相關新聞

獨／交裝陰影 國造輕型狙擊槍彈著精度不足驗收不合格

陸、海、空軍及憲兵都編列預算向軍備局生中心205廠採購國造「輕重型狙擊槍」，目前初步完成輕型狙擊槍研製，重型狙擊槍則還在...

陳奕父親心疼「無緣媳婦」軍友社協助覓職

F-16飛行員陳奕上尉失事殉職，他的父親表示，希望能替無緣媳婦劉小姐代覓一個穩定工作。軍人之友社理事長李棟樑表示，願意協...

黑鷹失事天氣中心主任遭判休職 空軍：尊重

UH-60M黑鷹直升機109年失事，時任參謀總長沈一鳴上將等人殉職。懲戒法院日前判空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉...

台法邊打官司邊合作 拉法葉艦要花9年性能提升

海軍一方面還在與法方原廠就我收回拉法葉艦不法所得打跨國官司，但今年卻受命編列金額高達431億5990萬1000元預算，以...

拉法葉佣金求償戰還在打 海軍砸7千萬餘元與法對決

台北地檢署追討海軍拉法葉艦佣金案不法所得，獲瑞士法院裁定須返還我2.66億美元。但法方現在主張此案涉雙重求償，要求瑞士法...

今年計畫縮小規模 海軍爭取出國實施敦睦遠航

新冠肺炎有升溫趨勢，但據了解，海軍司令部現仍積極推動「敦睦遠航」訓練課程，今（111）年將縮小規模辦理，但仍計畫出國執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。