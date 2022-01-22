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【專家之眼】潛艦國造何時將跌落神壇？

聯合報 / 張競／中華戰略學會研究員
潛艦國造案是蔡英文政府執政以來最具雄心之整建軍備投資案，在其執行過程中爭議不斷，示意圖。圖／聯合報系資料照片
潛艦國造案是蔡英文政府執政以來最具雄心之整建軍備投資案，在其執行過程中爭議不斷，示意圖。圖／聯合報系資料照片

潛艦國造案是蔡英文政府執政以來最具雄心之整建軍備投資案，在其執行過程中爭議不斷，但卻亦成為朝野就國防議題實施政治攻防，甚至發展成為聲譽攻訐之核心焦點。國安團隊視此案為「當朝所必固，在野所必取」之政治課題，並動輒將其上綱到絕對機密，而且對任何質疑者都指稱其政治忠誠度令人懷疑，以便杜絕任何負面評議聲浪。

但很不幸地潛艦國造案發展至今，早就成為國軍建軍史上「超級曝光之絕對機密」，屢屢變成執政團隊政治操作資本，高調辦理各項開工剪綵儀式，各類喉舌動輒暗示指控對本案有所異議者，若非圖謀軍火交易抽成，就是存心為北京代言，不斷上演紅帽子滿天飛，政治指控毋須證據醜陋戲碼。

就當前政壇生態來說，潛艦國造案早就變成神聖無比之政治祭品，專業人士對其中不合情理樣態噤若寒蟬，海軍耆宿前輩亦對此保持距離，諸多國安戰略界學者專家都對此大搖其頭，潛艦國造究竟何時將從政治神壇跌落，不妨從以下三個面向切入觀察，或許能夠推估出何時能夠水落石出浮現真相。

首先就必須指出，潛艦國造案雖對外宣稱將其列為絕對機密，但相關媒體報導從未間斷。然而凡是對該案執行進程與發展經過吹捧肯定正面評價報導，不論其所透露細節詳盡到不可思議地步，主管官署向來是未置可否從未有所異議，從未發布新聞稿予以駁斥說明，或是委請司法機關查察是否有洩密疑慮，此與如何維護國家機密之社會認知，顯然是存在落差。

甚至是主其事之高階將領，在人事調整未具備公職空檔期間內，接受媒體專訪，高調公開曝露全案發展秘辛，政治高層更是對此毫無反應，其中是否默許對外釋放訊息，刻意導引輿論走向真是不言而喻。但若媒體報導或是政治人物對本案有所質疑時，立刻就會遭致各類喉舌筆桿，分別從大眾媒體與社交媒體網路鳴鼓而攻之；並隨後發動法律攻勢，讓當事者纏身於訴訟過程。

但其弔詭之處在於提訟者，若非在本案涉及拉線穿梭聯絡廠商之關係人，就是負責承製造艦作業之企業；反而是主管官署向來都置身事外，除偶而發布新聞稿撇清關係，並再三提醒切勿將機密曝光，以免影響全案發展外，但從未對此提出訴訟或是委請司法機關查察洩密狀況。

因此是否藉訟止議恐嚇媒體，確實應受社會檢視與公評；但因本案私人興訟甚多，卻從未涉及任何國家機密保護法條，同時媒體報導亦從未被司法起訴，顯然司法對此認定社會評議是立論有據，本案性質亦是可受公評，未來顯然是更難杜絕悠悠之口，亦將是公眾切入觀察本案是否符合公義重要面向。

其次就要思考北京為何對此從未公開打壓，更是讓人難思其解；假若是認為參與本案人士神通廣大，能夠瞞天過海使得北京渾然不覺，恐怕打死人都無法相信。依據多次媒體報導與專訪，主其事者高階將領聲稱中共打壓無所不在，但卻能突破重重障礙，以「合法非正式」管道，順利從國外繞過獲得技術與關鍵裝備。

假若真是如此，北京卻未動聲色，向被媒體清楚點名之輸出國提出外交抗議，簡直就是裝聾作啞不可思議，這其中是否有任何玄機？究竟是中共能夠掌握全局，深知全案發展底細，理解真正底牌掂清楚其中有幾斤幾兩，並且判斷此等份量到最後不能成事，所以才懶得搭理呢？

還是北京早就在作業團隊中完成情報佈建，在過程中搭上順風車，同時獲得國外技術協助專業人士所提供圖紙、資訊、參數與演算公式，所以刻意保持緘默，避免打草驚蛇斷掉情報蒐集來源，吾人不得而知，但卻不能掉以輕心毫無防備。

吾人必須理解，中國大陸已有產製潛艦能力，當台灣獲得造艦技術資訊，內容是否有所缺損，此岸未見得能夠看出其中問題，但若對岸獲得他國潛艦產製相關資訊，很可能就因此獲得技術突破而如虎添翼，因此千萬不要因為洩露機密，反而幫助武裝對手實力。

是否有可能是北京與輸出國已有默契，檯面上不動聲色，私底下不擋人財路，但卻獲得當事國承諾扣住關鍵環節，到最後讓台灣白忙一場浪費資源。只要輸出國不對外公開宣布授予輸出許可，也就不必在外交上將臉皮拉破，搞到雙方攤牌互相難堪。

此種推斷雖然已經接近電影情節，但從潛艦國造案發展過程觀察，確實是相當違背國際軍備管制常情，愈是如此不合常理，吾人更是要戒慎恐懼，特別是當媒體報導已經是沸沸揚揚，更有人跨越海峽發表評論稿件，北京卻還是按兵不動，難道吾人不須擔心中共葫蘆內究竟是要賣何種膏藥嗎？                    

最後就要提到輸出許可何時才見真章？儘管主其事者不斷對外聲稱重要裝備都已獲得輸出許可，甚至承製造艦船廠聲稱製造階段技術諮詢不須輸出許可，此皆與國際軍備管制常情不符。國際軍備管制資訊日趨透明，任何輸出許可必然都可透過官方管道查詢驗證其真偽，同時亦會由輸出國對外公布。

但潛艦國造案發展至今，只有2018年8月美國業管機構公告授予美商對本案之行銷許可（marketing license），以利其前來針對相關國防勞務（defense service）案進行說明與投標作業；從該項訊息後，就沒有任何後續發展可證實獲得任何輸出許可，因此就成為另項必須保持審慎關注，以便確認潛艦國造案不會從政治神壇上跌落之重要指標。

醜媳婦終究是要見公婆，從本案發展至今，觀察媒體報導、政治叫陣與法律興訟過程來看，從未有任何人因為洩密而受到法律控訴，其實就是證明各項對本案之負面評議，確實是立論有據，同時本案亦是可受公評之事，甚至針對各項不合常理情事，提出合理懷疑，希望能夠加強保密措施，避免再有對外爆料洩密情事，亦應加以尊重；愈是運用手段壓制輿論，將會愈早讓本身從神壇跌落！

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