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巡防艦將在海上跨年 軍友社理事長李棟樑先探望慰問

聯合報 / 記者程嘉文
敬軍團一行在子儀艦機庫與官兵合影。記者程嘉文/攝影
敬軍團一行在子儀艦機庫與官兵合影。記者程嘉文/攝影

農曆春節即將到來，海軍成功級巡防艦「子儀」號，今年將在海上迎接新年。中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天特別前往基隆威海營區，到艦上致贈慰問金，感謝官兵犧牲春節假期的辛勞。

李棟樑表示，日前蔡總統與邱國正部長都向他提及，中共除派出軍機頻頻飛入我方防空識別區，其軍艦也常在台灣周邊海域出沒。而且軍艦可以停在海上，對我方的騷擾時間往往比飛機更久，因此海軍的官兵格外辛苦。因此自己要利用春節前夕的機會，親自到船上向弟兄姊妹們表達感謝之意，也希望大家在冬天的海上執勤時，特別注意安全與身體健康。

李棟樑除了致贈慰問金，另外捐贈一批碗麵給艦上。海軍官員則就經驗表示，對於在海上暈船，吐到吃不下飯的人，泡麵不失為刺激食慾，替腸胃打底的好選擇。

軍友社一行由海軍副司令胡展豪中將、政戰主任孫常德中將、政戰局副局長劉慶斌少將陪同，除了子儀艦之外，還慰問海軍131艦隊、基隆支援指揮部、警衛營、防空連、海鋒中隊、佈雷中隊等單位。

舷號1107的子儀艦由中船公司建造，是我國10艘成功/派里級巡防艦之一，近年也是姊妹艦當中露臉最多次的一艘：前年9月，本艦因為中共艦艇接近，緊急從馬公出港，原本官兵訂購的飲料只好棄單。案件被新聞報導後，蔡總統特地利用到澎湖巡視的機會，向原店家訂購一批冬瓜茶，致贈全艦官兵。去年底，聯合報數位版刊出「解密成功艦」專題，就是在本艦上拍攝。今年1月，國防部邀請中外媒體參觀三軍新春加強戰備，也包括搭乘本艦由基隆出海，拍攝國造沱江級巡邏艦「沱江」與「塔江」號的海上戰鬥科目。

軍友社理事長李棟樑（左）致贈勞軍物資給海軍131艦隊。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（左）致贈勞軍物資給海軍131艦隊。記者程嘉文/攝影

海軍 基隆 春節

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