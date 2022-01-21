F-16V戰機墜海 民眾黨點空軍3大困境「恐有機無人」

F-16V戰機墜海，空軍飛官陳奕殉職，事故原因仍未明。民眾黨立院黨團立委張其祿、邱臣遠今舉行記者會，邀請空軍前副司令張延廷提出具體建議，並呼籲政府正視空軍三大困境，解決空軍飛行員不足、缺乏訓練及第一線戰力壓力過大等體制性問題，以免未來「有機無人」。

張其祿指出，國軍6年來累計發生17起重大事故，造成28死、10傷，其中又以空軍及飛行事故最多，當前空軍正面臨設備轉換問題，舊的戰機太舊未淘汰，新的戰機卻太新，人力青黃不接。

張其祿表示，以飛官陳奕案例來看，飛一線戰機前應有400小時3階段3機種的飛行訓練，再換裝成主力戰機，但陳奕只飛260小時就換裝F-16，至今共22個月，更只飛了62小時，每個月平均3小時，若按照北約標準，每月至少要飛15個小時才夠。「如果去攔截解放軍的是訓練時數不足的飛官，可能因操作不慎或判斷錯誤，產生政治危機」。

邱臣遠表示，空軍三大困境分別是少子化、近視率高、飛官及飛行訓練時數不足，未來將接裝66架勇鷹高教機，替換43架F-5系列戰機，會有新的人力需求；另外對美軍購66架F-16V，將使空軍多出一支百位人力的飛行聯隊，若沒有及早規畫，恐將「有機無人」。

邱臣遠說，國軍對報考空軍飛行生的空勤體格要求非常嚴格，兩眼裸視視力須0.8以上，曾接受視力矯正手術者不能報考，但根據衛福部研究，3C產品讓高中生近視率超過90%，資格不符；此外，解放軍自2019年演訓頻率連年升高，台灣需要更多飛官應對，使合格飛行教官無暇教導年輕的飛行員，新進飛官的訓練時數也被壓縮。

張延廷直言，建議成立「後備飛行大隊」，以發獎金召回兩類退役戰鬥機飛行員，「甲類」為退伍不久，身體素質尚佳，且對戰技與準則仍熟悉者，代替現役飛行員帶飛訓練中的學官，讓現役飛行員不再執行任務與帶飛學官兩頭燒，學官也能有更完整的訓練時數；「乙類」則是退伍較久，身體素質合格的資深飛官，每月2次定時飛模擬機，並通過鑑測保持熟悉操作流程。