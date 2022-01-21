蔡總統：感謝國軍堅守崗位 春節將至下達「一個任務」

蔡英文總統今天前往東部地區視導國軍。蔡總統表示，此行除了戰訓本務，更重要的感謝國軍堅守崗位，守護國人的日常。

蔡總統說，再過不久就是農曆新年，除了要感謝全體中華民國國軍，堅守崗位，讓國人安心過年，也要下達一個任務，這個任務每年都會說一次，也請大家務必遵守。就是在過年期間，有輪值的弟兄姊妹，務必要打電話問候家人，能夠和家人一起過年的弟兄姊妹，務必要好好陪伴家人。

蔡總統指出，視導陸軍台東地區指揮部和海軍富岡雷達站，看到國軍的戰備操演以及對海情的掌控，雷達站長很有自信地說，他們有信心，有能力可以守護家園，相信空軍七聯隊的弟兄姊妹，也有同樣的自信和能力，捍衛領空，保家衛國。

蔡總統表示，空軍七聯隊不僅擔負戰備任務，也進行飛行訓練，每位優秀的戰機飛行員，都必須來到這裡受訓，才能成為主力戰機飛官，因此現場的各位教官，都是空防戰力的重要關鍵，特別是現在新增勇鷹號高教機，以及如火如荼的換裝訓練，大家都辛苦了。

蔡總統指出，「空軍出英雄，地勤一半功」。地勤兄弟姊妹，不分晝夜，為戰機執行檢修、保養，則是守護飛行安全的關鍵，因為有大家的付出，國軍的戰機飛行員，才能安心出動，捍衛領空，自己要代表國人，感謝各位教官，以及所有地勤官兵的付出。

蔡總統也說，祝福大家在新的一年，都能夠持續精進，虎虎生風，就像F-5型戰鬥機尾翼的老虎圖騰，勇猛頑強，繼續守護我們的領空，捍衛國家。

蔡總統致詞完也留下與空軍七聯隊官兵一同用餐，蔡總統一坐定位，隨即表情驚訝地發現桌上的包子非常巨大，也拿起包子問坐在左右的國軍弟兄姊妹，「平常都這麼大嗎？」旁人點頭稱是。與蔡總統同桌一起留下來用餐的，還有國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘與空軍司令熊厚基等人。

蔡總統今除前往空軍第七飛行訓練聯隊，也到陸軍台東地區指揮部和海軍富岡雷達站視導。