蔡總統赴空軍七聯隊視導 勇鷹高教機、F-5新彈射椅亮相

蔡英文總統今天赴台東地區視導國軍部隊，首先赴陸軍台東地區指揮部勗勉，再轉往志航基地視導空軍第七飛行訓練聯隊。此行有2大亮點，首先是漢翔公司在去年底交付空軍量產型勇鷹高教機，首度對外界公開；F-5戰機完成換裝新型彈射椅後，也在今天首次公開對外亮相。

蔡政府為替換服役逾40年的F-5E/F戰機推動「國機國造」，自2017年由中科院、漢翔研製「勇鷹」高教機，目前已有兩架原型機負責測試。根據空軍司令部規畫，「新式高級教訓機」辦理期程為106年度至117年度，計畫總經費686億3901萬7000元，截至110年度已編列預算244億5131萬2千元。勇鷹新式高級教訓機預計於110至115年間分年依序交機2架、8架、17架、18架、18架及3架。今年預計交機8架。