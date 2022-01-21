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影／《軍情站》解密軍用運輸鐵道 中興一號
台灣的普通鐵路運輸，除了環島鐵路網，還包含了許多支線以及側線。側線多半是散裝廠(例如水泥)為了方便貨運列車進出，在鐵道旁設廠後便從主線拉出一條軌道進入廠區，就可以在廠區內進行裝卸貨。支線較多是進入偏遠或是衛星城鎮，例如平溪、集集線等；又或者是近年為了聯繫高鐵運輸而設，例如新竹的六家支線或是台南的沙崙支線等。此外以前有更多支線是專用於貨物運輸，如電廠的運煤支線或者港口的臨港支線。
台灣早期公路運輸尚在建設時期，軍車就有時常南來北往大批移防的需求，在公路容量不足，品質也尚無法承受同時大批重車車隊行駛的負荷下，在各個火車站都有供軍車上板的斜坡道，以及深入各修護廠、重要基地的軍用支線鐵路。在公路網變的發達，造成近年鐵路貨運需求逐漸減少之際，斜坡道和軍用支線也逐漸被廢除，但目前仍保有2條專屬軍用運輸的支線，分別自新北鶯歌的縱貫鐵路分出，終點抵達陸軍汽車基地勤務廠的中興一號；與自南投集集支線分出，終點抵達陸軍兵工整備發展中心的中興二號。近年台鐵捷運化與車輛、月台的更新計畫，讓軌道距離月台的淨空區不斷縮短，對於尺寸不斷放大，寬度超過平板車廂的裝甲車，已逐漸難以通過部分無穿越線設計的通勤車站(例如汐科站)、還有地下化車站，軍用鐵道的用途和價值，對國軍還有什麼用途與必要，《軍情站》這回進入獲得陸軍與台鐵局首次許可拍攝的中興一號，解開這條軍用特種鐵路的神秘面紗。
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