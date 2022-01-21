影／《軍情站》解密軍用運輸鐵道 中興一號

聯合報數位版推出【寰宇韜略】專欄，針對國際戰略情勢、台海軍情軍武等議題，蒐集整理各大智庫、外媒、研究單位與專家學者的分析評論，不定期於聯合報數位版軍武頻道推出，敬請期待。 烏克蘭情勢引發關注，美國國家利益雜誌近日刊載一篇「中國密切關注俄烏情勢」評論，將烏克蘭與台灣對比，華府與布魯塞爾如果缺乏決心協助烏克蘭對抗俄羅斯，這可能會對中共發出一個訊號，面對台灣問題也可能如此。在戰略層面上，烏克蘭情勢提供習近平一個無價的機會，觀察北約對於其邊界遭受軍事侵略，如何反應。拜登與普亭協商之際，談判桌上也許聽不到習近平的聲音，但肯定能夠感受到習近平的聲影。

2022-01-21 07:30