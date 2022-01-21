路透：美國政府設法加速F-16交機給台灣 但尚未定案

路透20日報導，美國政府正設法加速交付F-16戰機給台灣，以強化台灣防衛能力；這批戰機預定在2026年底完成交機。

美國國務院2019年8月批准售台66架F-16V型戰機，由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）承製，預算高達新台幣2500億元；台灣國防部在國務院宣布軍售訊息後，隨即表示希望將全數交機時間由2027年提早到2026年。

美國有線電視新聞網（CNN）去年10月報導，共機擾台日增，台美官員討論提前交機的可能性，台灣方面提出需求，希望將提前交機，當時報導指出，仍待美方決定。

路透最新報導引述匿名官員的意見指，美國政府正在設法加速，但尚未得出解決之道，也還沒要求洛馬公司調整交機台灣的時間。

路透報導指出，洛馬不僅承製台灣下單的F-16戰機，排在台灣訂單前面的還有巴林、斯洛伐克和保加利亞，即便美國政府要求洛馬這麼做，能提早多久也是一個問題，且為台灣的F-16戰機採購零件也需要很長時間，一旦要加速反而可能使製程更加複雜。

路透引述台灣資深官員的說法表示，要求提前交機完全基於風險評估，危險在哪裡一目瞭然；共機頻頻越過台海中線，侵擾台灣的防空識別區，台灣空軍每次的升空迎敵都在損耗。

路透報導，攔截共機給台灣空軍製造壓力，去年就發生至少3起的致命墜機事故，軍事專家分析，長此以往累積燃料成本、飛行員狀態和飛機機體的綜合損耗，將威脅台灣空軍的戰備狀態。

美國國務院、台灣空軍和洛馬公司均拒絕回應這項消息。