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F-16V戰機復飛實況在這裡 重新站上空防攔截第一線
空軍一架F-16V戰機11日不幸失事後，空軍宣布F-16機隊停飛執行天安特檢。空軍今天證實，嘉義第四聯隊所屬F-16V戰機今天復飛，執行多批次戰訓任務。
空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午執行例行性訓練任務時，執行對地炸射科目時，戰機進行大角度導入時墜海，飛官不幸殉職。
事發當天空軍司令部下令全軍F-16型機停飛待檢，暫停全部戰演訓，一周來經空軍司令部、國防部督察室層層確認，並召開復飛檢討會，以飛航安全為最高優先前提下，嘉義及花蓮基地F-16機隊今日全面復飛，持續執行防空攔截等戰演訓任務。
空軍嘉義聯隊今天由聯隊長魏兆麟少將率領首批4架雙座F-16V戰機執行復飛，後續執行多波次戰演訓任務。聯隊也披露F-16V復飛實況照，顯示機隊再度站上台海攔截共機任務最前線。
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