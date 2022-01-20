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空軍嘉義基地4聯隊停飛特檢F16Ｖ復飛 聯隊長率隊帶飛
空軍嘉義基地四聯隊機號6650的Ｆ-16Ｖ單座戰機，失事墜海今天第10天，飛官陳奕上尉殉職，定29日公祭，打撈戰機殘骸持續，基地戰機全部停飛特檢8天結束，上午聯隊長魏兆麟少將親率4架雙座F16V戰機復飛，執行春節戰備任務，捍衛領空，振奮士氣。
嘉義基地F16V停飛特檢8天，今起復飛，住基地附近的嘉義市劉厝里前里長許明對，上午路過台一線，拍下戰機復飛的英姿。聯隊說，今天恢復正常戰備訓練任務，雙座戰機優先復飛，再飛單座機，為查明失事墜海原因，已將打撈的黑盒子（飛行紀錄器）送專業單位鑑定。
空軍天安特檢以飛航安全為最高優先，檢視安全再復飛，嘉義基地四聯隊、花蓮基地五聯隊的F16戰機今天全面復飛，再度投入西南防空識別區（ADIZ）攔截共機任務。空軍現役三型主力戰機，包括IDF經國號、F-16戰機及幻象2000-5戰機。
台南、澎湖基地第一聯隊配置IDF，新竹基地第二聯隊為幻象2000-5，台中清泉崗基地第三聯隊IDF，嘉義基地第四聯隊F-16Ｖ，花蓮基地第五戰術混合聯隊F-16、RF-16、F-5E/F。
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