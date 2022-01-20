融合石虎保育與女力國軍 趙天麟自製賀歲春聯致敬

民進黨立委趙天麟今天發表「台灣金虎」春聯，融合國軍革新及石虎保育元素，記者會上邀請國防部及農委會官員，致贈春聯給兩個單位，趙天麟說，Q版萌虎春聯的發想來自於台灣「淺山精靈」石虎及設計者愛貓的神韻，還融合國軍女力捍衛山海的元素，在彰顯立足本土、自由多元的社會價值。

兩性平權意識普及，國防部去年修改過去女性官兵只能穿「裙裝」的慣例，特別在「陸海空軍服制條例」中，將女性官兵的「裙裝」增加「褲裝」，春聯上是石虎穿著國軍褲裝軍常服，象徵平權與保育，春聯由趙天麟自費製作，民眾可在服務處免費索取。

記者會上除了國防部常務次長房茂宏、政戰局副局長劉慶斌、也邀請女性軍士官，陸軍上尉林君晏、海軍少校王奕茹、空軍上尉石宛諭和憲兵下士黃墡萍等人出席，農委會副主委黃金城、林務局組長羅尤娟、特有生物研究保育中心動物組組長張仕偉等人也到場。

「台灣金虎」春聯美術設計李俐蓁說，因為是名「貓奴」，所以在發想階段便以「石虎」為主角，既呼應今年的生肖也盼透過春聯介紹台灣最珍貴的石虎。她說「物種的絕滅對於共存於土地的人類而言是沈痛且難以估算的損失」，所以決定用畫筆為石虎保育貢獻一份心力。

她參考曾在動物園擔任教育推廣大使的石虎妹妹「集寶」的照片並融入她愛貓的神韻形塑成為「台灣萌虎將」，盼「台灣金虎」帶來正向、溫暖 ; 尤其萌虎將穿著帶有小英總統祝福的陸軍女性褲裝軍常服，更彰顯其具有保家衛國戰力的特殊意義。

趙天麟說，石虎是台灣僅存的原生種貓科動物，出沒於淺山低海拔區，因為棲地被入侵及狩獵破壞成為第一級瀕臨絕種保育類野生動物。調查顯示，目前只有苗栗、南投與彰化八卦山一帶尚有石虎蹤跡，推估只有數百隻。趙天麟感謝農委會等單位投入許多人力、物力及各種保護瀕危物種的政策，強調石虎族群的延續是重要的課題。