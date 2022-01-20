【重磅快評】海軍開除婚外情官兵 有你不知道的理由？

海軍傳出一名女兵「劈腿」，同時與三艘軍艦上的五位男性已婚士官交往。這起名副其實「腳踏多條船」曝光後，海軍宣布「嚴考核，嚴淘汰」，不僅六人要被汰除，甚至他們的直屬主官、政戰主管等幹部，也要被檢討懲處。

這件事讓人想起，已故的中華民國堅定友人，長年擔任美國參議院軍事委員會主席的高華德（1909~1998）。這位飛官出身的保守派耆宿，晚年曾被問起對同性戀者能否參軍的看法。高老卻表示：自己不介意這些人是否straight（性傾向一般），重點是他們的槍必須打得準（shoot straight）。

高華德在世的年代，指斥同性戀敗德的聲量可比今天大得多，然而身為「重量級軍系立委」的他，卻點出問題核心：納稅人每年花大筆鈔票養兵，最基本理由就是，在面對外侮時能夠shoot straight。至於要求軍人扮演社會的道德規範，不但實務上未必做得到，在必要性上更屬無稽。

論者可能舉例，各國的軍法量刑，比一般刑法更嚴厲。然而這些嚴刑峻規，是基於軍隊屬於合法暴力團體，必須確保受節制。軍人若無視國家授予武力的規範，而利用其為惡，例如持械姦淫擄掠，當然必須嚴厲制裁，不容寬貸。另外，軍隊高度強調紀律與服從，如果權力直屬關係成員產生特殊情感，導致袍澤間出現厚此薄彼的質疑，必然傷害部隊運作。國軍規定夫妻或血親不得是直屬長官部屬，美軍甚至限制軍官與士兵的通婚，正是這個原因。

除此之外，諸如劈腿或婚外情，道德當然有虧，但官兵犯下這些過錯，不比同行為的平民或其他公務人員更惡劣。軍方對犯過成員給予一定處分，絕對是合理之舉，然而長官們必須體會，維繫官兵的道德純潔，不是自己對國家應負的最大責任。因此在量刑論處時，必須考慮時空環境，不能自外於世情。

我國刑法前幾年已廢除通姦罪，代表社會大眾認為，對婚姻的忠貞是個人道德問題，而非公權力介入量刑的領域。王力宏事件曝光，輿論一片撻伐，但無人認為應將其下獄，或查禁他的音樂作品。同樣道理，這次海軍的桃色風波，是否違反軍人核心價值，非得逐出國防部門牆，甚至要追究幹部，才算對社會有所交代？

就在不久前，流行疫情指揮中心副組長王必勝，被踢爆長年婚外情，近乎公開遊走於兩個家庭。衛福部長陳時中卻不調整其職務，反而要社會大眾給他機會回到常軌。同樣領政府薪水，王必勝還是被官方塑造為英雄的公眾人物，卻完全不需受道德制約。對於這次六位士官兵，乃至他們的同袍，看在眼裡能夠心服？

再追究更可發現，以往通姦尚屬刑事犯的時代，國軍未必對外遇官兵採取汰除；如今當事人不再「有罪」，卻必須被逐出國軍。究其原因，不是現在的外遇行為比過去更壞，而是因為爆料文化興起，軍中緋聞往往引起社會關注，因此就必須嚴懲。換言之，把人汰除的原因，不是因為他們行為特別惡劣，而是因為他們的犯行被外人知道，給長官造成困擾。

總數將近廿萬人的國軍，大部分是青年男女，身處離家遠、壓力大、密度高的工作環境，能指望他們披上軍服，就成為存天理滅人欲的道學家？一被爆料就勇於揮刀，當真能就此戒絕問題，避免網路輿論的追殺，還是進一步激起社會的獵奇心態，招致更多軟土深掘，甚至成為內部鬥爭的工具？