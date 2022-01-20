墜海F-16V發動機尋獲 海事營造宏華打撈4天逾7成殘骸

空軍嘉義基地四聯隊機號6650的F-16V單座戰機，失事墜海東石水溪靶場，今天第10天，戰機衝入潮間帶底泥解體，飛官陳奕殉職，軍方委託國內最大海事營造公司、宏華營造，救援打撈，進場日夜不停輪班抽砂開挖4天，陸續打撈到黑盒子（飛行資料紀錄器）、發動機等重要機件，估計打撈逾7成殘骸，任務接近尾聲。

宏華公司擁有國內最大海事工程船隊，曾順利拆除坍塌南方澳大橋，首次承攬軍方緊急交付打撈失事戰機任務，戰機深埋東石水溪靶場潮間帶蚵棚底泥下逾5公尺深，總經理陳宗邦15日坐鎮督工，抽調出動2部抽砂船、3部大型水陸兩棲怪手，駛進失事海域目標區日夜不停抽砂開挖。

今天打撈第5天，宏華海事工程團隊利用退潮6小時，在軍方搜救人員引導下，小心翼翼打撈海中及底泥殘骸，避免二度破壞機件，再由軍方裝袋運送空軍嘉義基地拼湊，重要零組機件包括判讀失事原因的黑盒子及發動機，搜救人員說，戰機失事墜海，重力加速度撞擊力大，戰機解體支離破碎，還好當時漲潮，戰機未直接墜地爆炸，機頭插入潮間帶底泥。