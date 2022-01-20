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墜海F-16V發動機尋獲 海事營造宏華打撈4天逾7成殘骸

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
空軍機號6650Ｆ-16Ｖ單座戰機失事墜海今天第10天，軍方委託海事營造公司、宏華營造進場，日夜不停輪班抽砂開挖，陸續打撈到黑盒子（飛行資料紀錄器）、發動機等重要機件。記者魯永明／翻攝
空軍機號6650Ｆ-16Ｖ單座戰機失事墜海今天第10天，軍方委託海事營造公司、宏華營造進場，日夜不停輪班抽砂開挖，陸續打撈到黑盒子（飛行資料紀錄器）、發動機等重要機件。記者魯永明／翻攝

空軍嘉義基地四聯隊機號6650的F-16V單座戰機，失事墜海東石水溪靶場，今天第10天，戰機衝入潮間帶底泥解體，飛官陳奕殉職，軍方委託國內最大海事營造公司、宏華營造，救援打撈，進場日夜不停輪班抽砂開挖4天，陸續打撈到黑盒子（飛行資料紀錄器）、發動機等重要機件，估計打撈逾7成殘骸，任務接近尾聲。

宏華公司擁有國內最大海事工程船隊，曾順利拆除坍塌南方澳大橋，首次承攬軍方緊急交付打撈失事戰機任務，戰機深埋東石水溪靶場潮間帶蚵棚底泥下逾5公尺深，總經理陳宗邦15日坐鎮督工，抽調出動2部抽砂船、3部大型水陸兩棲怪手，駛進失事海域目標區日夜不停抽砂開挖。

今天打撈第5天，宏華海事工程團隊利用退潮6小時，在軍方搜救人員引導下，小心翼翼打撈海中及底泥殘骸，避免二度破壞機件，再由軍方裝袋運送空軍嘉義基地拼湊，重要零組機件包括判讀失事原因的黑盒子及發動機，搜救人員說，戰機失事墜海，重力加速度撞擊力大，戰機解體支離破碎，還好當時漲潮，戰機未直接墜地爆炸，機頭插入潮間帶底泥。

嘉義地檢署相驗殉職陳奕顱骨、骨盆等生理組織，開出死亡證明書；空軍將黑盒子送專業單位鑑定，陳奕告別式公祭，空軍司令部定29日上午在空軍嘉義基地舉行，蔡英文總統將親臨致祭，頒旌忠狀，追晉少校。

空軍機號6650Ｆ-16Ｖ單座戰機失事墜海今天第10天，軍方委託海事營造公司、宏華營造進場，日夜不停輪班抽砂開挖，陸續打撈到黑盒子（飛行資料紀錄器）、發動機等重要機件。記者魯永明／翻攝
空軍機號6650Ｆ-16Ｖ單座戰機失事墜海今天第10天，軍方委託海事營造公司、宏華營造進場，日夜不停輪班抽砂開挖，陸續打撈到黑盒子（飛行資料紀錄器）、發動機等重要機件。記者魯永明／翻攝

戰機 空軍 嘉義

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