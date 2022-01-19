急了？為潛艦國造案人士遭錄音 台船公開嗆上立委

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聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
近期潛艦國造爆料不斷，台船今天表示，為讓專案能順利進行，台船與海軍共同面對各項問題與挑戰，並逐一克服；籲收到爆料的立委勿向媒體放話，應直接送檢調司法調查，若影響台船信譽或執行國防專案，台船將依法提出訴訟。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
近期潛艦國造爆料不斷，台船今天表示，為讓專案能順利進行，台船與海軍共同面對各項問題與挑戰，並逐一克服；籲收到爆料的立委勿向媒體放話，應直接送檢調司法調查，若影響台船信譽或執行國防專案，台船將依法提出訴訟。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

潛艦國造案特定人士遭錄音披露協調過程，承辦的台船公司今天發佈聲明稿，揚言「立法委員勿訴諸媒體放話，應直接送檢調實施司法調查」，台船並兩度宣稱，否則「依法究辦！」

台船新聞稿指稱，近期立院委員及媒體關切該公司執行潛艦國造商源籌獲作業，台船作出申明。

台船表示，潛艦國造執行至今，為能使專案順利進行，在台灣劣勢的國際情勢下，不得不努力拓展商源。台船與海軍共同面對各項問題與挑戰，逐一突破與克服，方能達到目前進度。

台船表示，該公司非常了解裝備籌獲的困難，依據未來業務可能需求，先期尋求世界商源、開發商源進而吸引外商投資及技術移轉至台灣，落實本土深耕，期待未來將不受制於他國，應屬穩健適宜的商業及國防自主考量。

台船說，任何「媒播」事件，若有不法行為，請接受爆料的立法委員勿訴諸媒體放話，應直接送檢調實施司法調查，以避免混淆大眾視聽，影響專案執行及後續邀商作業，如有損害該公司信譽或影響國防專案的執行，台船將依法提出訴訟！

台船表示，該公司執行各項專案，均確實依據合約規定辦理，潛艦國造案若外界有疑慮，台船歡迎立院及監院各相關委員會赴台船實施機密訪查，了解實際執行現況，如有任何違法事件，依法究辦！

潛艦 司法 海軍

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