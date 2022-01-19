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陸軍採購陸上機動布雷系統 恐只能買服役廿卅年翻修品
陸軍司令部今日證實將以「九陣專案」為名，對美軍購車載型的「火山」陸上機動布雷系統。有專家提醒，此裝備停產多年，早已無新品可採購，只能買服役20、30年的翻修品，消失性商源問題很可能會令陸軍極為頭痛。
旅美的台海安全研究中心主任梅復興今透過臉書貼文表示，構建機動佈雷系統的規劃非常好，可視為相對低成本的非對稱防禦能力。不過，M136「火山」(Volcano) 系統是美國1980年代發展，1990年代開始服役的，早已停產多年了。如今是否還能買到新品，甚至有無可能重開生產線製造，就算可以不計成本，恐怕都很有疑問。
梅復興進一步說，當然，軍方也可能是打算向美軍採購庫存現貨，以迅速取得並建立戰力。但已經服役20、30年的裝備，消失性商源問題很可能會令陸軍極為頭痛。事實上，美軍前幾年為了想要將庫存的M136系統啟封重新部署使用，就不得不先對其進行翻修以恢復妥善狀況。
梅復興提醒，雖然軍方在建案時應該就已有考慮到這些，但還是在此善意提醒，希望立法院能在核准預算前先深入了解確認無虞。
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