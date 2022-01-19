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陸軍證實將對美採購機動布雷系統 不抵觸渥太華條約

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
M136「火山」車載布雷系統是以退役的M939卡車或現役M977重型機動戰術卡車載運。圖／取自DVIDS網站
M136「火山」車載布雷系統是以退役的M939卡車或現役M977重型機動戰術卡車載運。圖／取自DVIDS網站

陸軍司令部今日證實將以「九陣專案」為名，對美軍購車載型的「火山」陸上機動布雷系統，表示全案將於美方完成「知會國會」同意，並回覆陸軍簽署程序後，生效啟動。官員說，此案計畫可靈活部署反戰車、裝甲車的「戰防雷」，不會抵觸反對製造、部署「人員殺傷雷」的渥太華條約。

陸軍司令部今日證實，「九陣專案」整體獲得規劃書，已於民國110年奉行政院核定，目前由國防部辦理發價書需求信函核定作業；後續將於美方「知會國會」同意，並回覆陸軍簽署後，生效啟動。而專案生效後，將與美方定期實施專案管理會議，確保全案如期如質遂行。

火山布雷系統是冷戰時代產物，分為空中與陸地投放兩種版本，各國在簽署以反人員殺傷雷為原則的渥太華條約後，系統被封存20年，直到2014年烏克蘭爆發戰爭後，美軍於2017年重新啟用這項系統。但當年聯合國通過相關反地雷公約時，我雖非締約國，但行政院當時也發表聲明將遵守聲明，並立法限制人員殺傷雷生產，同時成立工兵排雷大隊清除外島雷區，視為績效。

官員表示，「九陣專案」計畫採購的是M136「火山」車載型的布雷系統，而計畫配賦的地雷，屬於「戰防雷」，並非「人員殺傷雷」，認為不抵觸相關條約。

陸軍 行政院 美軍

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