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軍售台灣拜登還有戲 陸軍採購火山機動布雷系統受矚
我對美軍售今年起還有新進度，今年起除海軍開始編預算以「神鷹三號」對美採購12架MH-60R反潛直升機外，另外陸軍也以「九陣專案」為名，今年起分年陸續編列近49億元預算案，計畫對美採購車載型的「火山」陸上機動布雷系統，預料也將隨案採購合適系統配賦的地雷。而兩項軍購案都在等待美國拜登政府在適當時機公布。
海軍採購12架MH-60R反潛直升機，購案包括地獄火飛彈丶輕型反潛魚雷等武器系統在內，總預算約台幣340億元，已簽署發價書並付首期款生效。陸軍採購車載型M136火山布雷系統，總預算近49億元，研判內容包括布雷罐與適配地雷。
車載型火山布雷系統是冷戰時代產物，分為空中與陸地投放兩種版本，但各國在簽署以反人員殺傷雷為原則的渥太華條約後，系統被封存20年，直到2014年烏克蘭爆發戰爭後，美軍於2017年重新啟用。
M136「火山」車載布雷系統，是以退役的M939卡車或現役M977重型機動戰術卡車載運；美軍使用的布雷罐裡配賦的是BLU-91/B戰防雷或BLU-92/B人員殺傷雷，傳有升級系統。陸軍將用於岸際布雷，執行反登陸作戰。但陸軍要採用什麼車型，尚待確認。
國防部尚未宣布這兩項軍投案，原因是美方尚未正式公布售我，但軍種已透過軍售會議對美洽商細節。
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