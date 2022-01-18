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桃機第三條鏈浮現！王必勝：檢疫人員定序為菲律賓株

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
案17928是機場防疫人員，工作地點是深喉唾液檢體收集區及發燒篩檢站。圖／取自王必勝臉書
案17928是機場防疫人員，工作地點是深喉唾液檢體收集區及發燒篩檢站。圖／取自王必勝臉書

桃機清潔人員、保全、手推車員、防疫車隊司機日前陸續確診，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳曾根據病毒基因定序結果分析，桃機至少兩條傳播鏈，包括司機一條、其餘人員一條。近日又有桃機檢疫人員確診，前進指揮所指揮官王必勝今晚間於臉書揭露其Omicron基因定序結果為「菲律賓株」，與其他人員不同，應為「另一條獨立的鏈。」

王必勝臉書表示，最近桃機又有兩名人員確診。首先案17928是機場防疫人員，工作地點是深喉唾液檢體收集區及發燒篩檢站。今天定序出來是Omicron的菲律賓株，與原先清潔工這邊的傳播鏈不同。推測在蒐集入境旅客唾液檢體時遭到汙染而感染的機會大，應該是另一條獨立的鏈。

至於案18020，則為防疫計程車隊司機，前面四次PCR檢驗均陰性，1月16日這次陽性，且依後續檢驗判斷為剛感染發病。經查該司機於1月14日載過案17892（澳大利亞入境20多歲女性），兩人序列是否相關？還要等定序結果來判斷。

王必勝強調，已透過隔離及密集採檢，希望能及早把檢疫人員這條鍊阻斷；另一方面也再審視相關流程，並提醒工作同仁務必嚴守感管規範。我們也依疫調結果進行匡列隔離，再追蹤明日防疫車隊例行PCR檢驗結果，並落實執行車隊管理指引。

桃機 王必勝

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