朝野達初步共識 今年度總預算擬通案刪減270億元
立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分），朝野達成初步共識，總預算案總數2兆2784億元，扣除軍公教人員調整待遇編列163億元，其餘2兆2621億元通案刪減比例1.19%，約270億元。
朝野黨團也達成通刪科目共識，包括通案減列大陸地區旅費50%（不得流用）、國外旅費及出國教育訓練費5%（除國防部及外交部外，不得流用）、委辦費5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、設備及投資6%、對國內團體捐助與政府機關間補助5%、對地方政府補助5%、一般事務費5%。
協商過程中，朝野雙方對於政令宣導費通案減列比例一度交鋒，在野黨團質疑，政令宣導費恐被作為「網軍」使用。
國民黨團總召費鴻泰表示，堅定希望刪減政令宣導費50%，但對於衛生福利部的防疫宣導費及農業委員會動植物防疫檢疫局的檢疫宣導費，則不刪減預算。民眾黨團副總召高虹安說，民眾黨團原提案主張通刪政令宣導費60%，但聽了國民黨團所提建議，也支持刪減政令宣導費50%。由於朝野意見分歧，尚無共識，將保留之後處理。
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