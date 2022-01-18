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強化認知作戰與新聞應處 國防部長下令擴編軍事新聞處

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍事新聞處現由國防部軍事發言人史順文少將領軍。圖／國防部提供
國防部軍事新聞處現由國防部軍事發言人史順文少將領軍。圖／國防部提供

為因應中共頻繁以假訊息混淆視聽，同時因應為因應網路媒體興起，國防部長邱國正下令擴編國防部「軍事新聞處」，增加人力分為兩科辦事，並增編兩名上校科長。這是軍事新聞處廿餘年來首度擴編。

國防部昨日發布修正「國防部政治作戰局處務規程」第三條修正草案，在眷改業務告一段落後，原軍眷服務處所轄五個科室，縮編為三個科；原軍事新聞處，則增編為兩個科，擴增人力，以因應國防部龐大的新聞與公關事務。

國防部指出，這是為因應網路媒體興起，強化國軍新聞應處、政策溝通及認知作戰能力，提升新聞傳播效能及國軍形象，進行人力調整。

國防部軍事新聞處現由國防部軍事發言人史順文少將領軍，下轄一名上校副處長，指揮各新聞官辦事；未來增編兩名上校新聞科長，屬三軍通用上校編階，並再增加新聞官人力，從事新聞聯繫與發布業務，將可望比照政戰綜合處、文宣心戰處、保防安全處、軍眷服務處規模，形成經管運用的政戰專業領域。這項擴編案在史順文力推下成案。

國防部 國軍 假訊息

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