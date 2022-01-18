國艦國造重要一步！斥資31億船模實驗室 拚2025年啟用

國艦國造政策正如火如荼推動，為強化船模試驗設施，海委會規畫在高雄茄萣興達港設船模實驗室，將斥資逾31億經費，打造測試船舶運動性能水槽，目標是拚2025年完工啟用。

海委會今天發表年度施政成果，海巡署、海保署及國家海洋研究院官員說明110年工作成效及新年度願景，其中國海院正規畫設計「船模實驗室」最受矚目，國海院副院長陳建宏說，目前台灣大學、成功大學設有測試阻力的拖航（拖曳）水槽，海洋大學有測試推進性能的空蝕水槽，國防大學有「環流水槽」，獨缺運動性能水槽，目前這部分仰賴其他國家協助，研發、試驗受制於人，研發期程易延宕，也有國防機密外洩疑慮，建立船模實驗室，對提升國艦國造自主研發能力是重大一步，對扶植新興海洋產業也有加分作用。

海委會副主委蔡清標指出，為提升國艦設計與自主應用能量，提升海洋產業國際競爭力，國海院規畫在興達港海巡機關用地建置國家船模實驗室，面積約1萬3000平方公尺，此案110年8月3日經行政院核定，計畫期間為111至114年，總經費31.37億元。

蔡清標說，船模實驗室目前進度在前置作業階段，已完成興建團隊評選，正處理用地變更、地形地物測量及環境影響評估等，後續將遴選土建及核心設備儀器廠商團隊，逐步啟動設計與監造招標發包作業。

陳建宏說，船模實驗室將新建「耐海性能水槽」、「迴旋臂水槽」，完善船舶運動性能測試需求，是強化國艦國造研發能力重要里程碑，也有一系列水槽實驗人才培育計畫，安排人才到國外訓練，展現發展造船工業決心。