快訊

直播／桃機衍伸群聚染疫人數破百？ 指揮中心下午2時說明

民進黨複製「勝利方程式」追殺…藍營大夢初醒急喊團結

國艦國造重要一步！斥資31億船模實驗室 拚2025年啟用

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
國海院副院長陳建宏說，建置船模實驗室是強化國艦國造研發能力重要里程碑，也有一系列培育計畫，會送人才到國外訓練。記者王慧瑛／攝影
國海院副院長陳建宏說，建置船模實驗室是強化國艦國造研發能力重要里程碑，也有一系列培育計畫，會送人才到國外訓練。記者王慧瑛／攝影

國艦國造政策正如火如荼推動，為強化船模試驗設施，海委會規畫在高雄茄萣興達港設船模實驗室，將斥資逾31億經費，打造測試船舶運動性能水槽，目標是拚2025年完工啟用。

海委會今天發表年度施政成果，海巡署、海保署及國家海洋研究院官員說明110年工作成效及新年度願景，其中國海院正規畫設計「船模實驗室」最受矚目，國海院副院長陳建宏說，目前台灣大學、成功大學設有測試阻力的拖航（拖曳）水槽，海洋大學有測試推進性能的空蝕水槽，國防大學有「環流水槽」，獨缺運動性能水槽，目前這部分仰賴其他國家協助，研發、試驗受制於人，研發期程易延宕，也有國防機密外洩疑慮，建立船模實驗室，對提升國艦國造自主研發能力是重大一步，對扶植新興海洋產業也有加分作用。

海委會副主委蔡清標指出，為提升國艦設計與自主應用能量，提升海洋產業國際競爭力，國海院規畫在興達港海巡機關用地建置國家船模實驗室，面積約1萬3000平方公尺，此案110年8月3日經行政院核定，計畫期間為111至114年，總經費31.37億元。

蔡清標說，船模實驗室目前進度在前置作業階段，已完成興建團隊評選，正處理用地變更、地形地物測量及環境影響評估等，後續將遴選土建及核心設備儀器廠商團隊，逐步啟動設計與監造招標發包作業。

陳建宏說，船模實驗室將新建「耐海性能水槽」、「迴旋臂水槽」，完善船舶運動性能測試需求，是強化國艦國造研發能力重要里程碑，也有一系列水槽實驗人才培育計畫，安排人才到國外訓練，展現發展造船工業決心。

為何選興達港當基地，陳建宏說，產官學研資源鄰近性、交通便利性等都是考量點，有學者質疑新建水槽地點地質、岩盤不夠穩固，陳解釋，有作過相關調研，地質因素不是問題。

海委會今天發表年度施政成果，海委會副主委蔡清標（前排中）率海巡署、海保署及國家海洋研究院官員，說明110年工作成效及新年度願景。記者王慧瑛／攝影
海委會今天發表年度施政成果，海委會副主委蔡清標（前排中）率海巡署、海保署及國家海洋研究院官員，說明110年工作成效及新年度願景。記者王慧瑛／攝影

興達港

延伸閱讀

日本火山浮石 淡水洲子灣岸際綿延1萬平方公尺

日本火山浮石攻陷台灣 海委會：一路緊盯監測

2021兩岸電競文化節競賽 遠東科大擊敗萬能科大獲季軍

獨／軍警一同共推新國艦國造？海巡明年起再推造新艦案

相關新聞

「期待美國出兵救台 很危險」 福山：廢除徵兵制是台灣最大錯誤

現任史丹佛大學國際研究學院資深研究員的福山，最近接受《天下》專訪，暢談他對台海局勢的看法，以及美國政黨惡鬥和民意牽制，會如何影響美國外交和對台灣的支持。

國艦國造重要一步！斥資31億船模實驗室 拚2025年啟用

國艦國造政策正如火如荼推動，為強化船模試驗設施，海委會規畫在高雄茄萣興達港設船模實驗室，將斥資逾31億經費，打造測試船舶...

對抗共軍主力戰車 國防部「玄甲專案」研發反應式裝甲

國防部軍備局以「玄甲專案」為名，耗資9億5000萬餘元，計畫今年起開始研製國軍戰甲車所需的「主動防護系統」及「複合式」裝...

陸軍近程無人機遲未接裝 卡在要和「銳指」系統整合

陸軍聯兵營編成UAV組，卻遲未接裝向中科院採購的「戰術型近程無人飛行載具」。官員透露，這套無人機系統因準備介接中科院為陸...

新後備甲種旅兵力示範 須具備二級廠維修戰甲砲車能量

國防部推動「提升後備戰力專案」，陸軍司令部本月實施後備旅兵力示範，每個旅須有4000名兵力。國防部表示，整個「提升後備戰...

疫調不確實？ 國軍桃園副食供應站應有攤商確診 疫情恐延燒到國軍

新冠病毒疫情在桃園中壢地區出現擴散，中央疫情指揮中心15日公布8位確診者的先前足跡，其中包括1月10日到12日清晨4時到9時，出現在國防部龍岡福利站。龍岡福利站隨即聲明指出，足跡所在為一樓區域，而非福利站範圍，福利站全體員工快篩後均呈陰性反應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。