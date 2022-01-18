對抗共軍主力戰車 國防部「玄甲專案」研發反應式裝甲

國防部軍備局以「玄甲專案」為名，耗資9億5000萬餘元，計畫今年起開始研製國軍戰甲車所需的「主動防護系統」及「複合式」裝甲，以對抗同時配備複合裝甲與反應裝甲的共軍主力戰車。

國民黨立委馬文君月前在立法院外交及國防委員會質詢時披露，軍備局已完成外掛複合式裝甲研發，最新抗彈能力驗已通過，能在最新的車輛上都可使用，為要研發新案？軍備局則表示，希望私下向立委報告。

軍備局曾公告耗資2億2665萬105元預算，向國內生產衛浴陶磁著名的和成欣業公司，採購生產CM34 30機砲裝步戰鬥車所需的外掛式複合裝甲。該公司在官網表示，和成積極投入碳纖維3C產品與防彈陶瓷產品，能量產的複合式陶瓷裝甲，自2003年起與中山科學研究院合作研發之以陶瓷材料為主的防彈設備；經過多次實彈驗證後，成為軍用外掛陶瓷複合裝甲的國內唯一合格供應商。

但據了解，軍方認為，解放軍主力的99式戰車，裝甲原是以700公釐防護力為目標，但最新的99A戰車除複合裝甲外，另又加裝反應裝甲，能更有效干擾穿甲彈的穿透，已能達到1000公釐以上的防護力，我方必須維持平衡戰力，因此計畫自行研發主動防護系統及更高防護力的複合式裝甲。

據了解，國防部軍備局是以「玄甲專案」為名，耗資9億5000萬餘元，計畫今年起到114年完成新一代戰甲車所需主動防護系統及複合式裝甲，提升裝甲防護力，對應同樣使用反應式裝甲的共軍戰車。

過去我國曾向法國採購GIAT反應式裝甲試裝在M48H戰車上，但並未普及。