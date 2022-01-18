快訊

新竹確診學生足跡曝光 搭台鐵「2541班次」通勤、初步匡列95人採檢

環島高鐵不是夢！王國材：已啟動「屏東往南」延伸評估

陸軍近程無人機遲未接裝 卡在要和「銳指」系統整合

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院研發的旋翼型魔眼無人載具曾在2013年台北航太展亮相。圖／國防部提供
中科院研發的旋翼型魔眼無人載具曾在2013年台北航太展亮相。圖／國防部提供

陸軍聯兵營編成UAV組，卻遲未接裝向中科院採購的「戰術型近程無人飛行載具」。官員透露，這套無人機系統因準備介接中科院為陸軍研發的「銳指」指管系統，現已展開介接測評，下月則將配合銳指系統的戰術測試。

陸軍司令部「戰術型近程無人飛行載具」委中科院生產製造50套「戰術型近程無人飛行載具」，用於聯合兵種營執行反空降與灘岸殲敵偵蒐任務，傳原型機上月才出廠開始進行測評。

陸軍未來的C4ISR（指管通情監偵）將採用中科院研發的「銳指系統」，全系統現已完成先導生產，下(2)月起至5月展開初期作戰測評，計畫114至116年全面量產，而目前採購的近程戰術型無人機需介接銳指系統，現已開始展開介接測試。

官員透露，陸軍向中科院採購的50套戰術型近程旋翼型無人機，配賦在聯兵營監偵排的UAV組，全軍無人機操作手編裝為92人，陸軍109年就有已172名官兵通過民航局科測驗，去年由中科院完成146人術科訓練，現則有79人完成民航局術科鑑測，62人考取無人機操作執照，預判未來合格人數可達102人，滿足UAV操作手的需求。而UAV的兵監單位步兵訓練指揮部也已有1人取得民航局操作執照，4人通過術科考試。

但也因為接裝時程過長，陸軍109年原有173人通過民航局學科測驗，110年要接受中科術科訓練時，卻已有27人離退。

陸軍 中科院 民航局

延伸閱讀

月入3萬、350萬職缺…無人機維修員、飛手正夯

失事F16V未曾空中故障 蔡總統去年11月主持接裝

女兒童言童語「媽媽、叔叔一起洗澡」 陸軍上士休妻還向小王求償

台中市公告無人機新禁飛區 玩家乾脆不玩：市區一飛就容易觸法

相關新聞

陸軍近程無人機遲未接裝 卡在要和「銳指」系統整合

陸軍聯兵營編成UAV組，卻遲未接裝向中科院採購的「戰術型近程無人飛行載具」。官員透露，這套無人機系統因準備介接中科院為陸...

新後備甲種旅兵力示範 須具備二級廠維修戰甲砲車能量

國防部推動「提升後備戰力專案」，陸軍司令部本月實施後備旅兵力示範，每個旅須有4000名兵力。國防部表示，整個「提升後備戰...

疫調不確實？ 國軍桃園副食供應站應有攤商確診 疫情恐延燒到國軍

新冠病毒疫情在桃園中壢地區出現擴散，中央疫情指揮中心15日公布8位確診者的先前足跡，其中包括1月10日到12日清晨4時到9時，出現在國防部龍岡福利站。龍岡福利站隨即聲明指出，足跡所在為一樓區域，而非福利站範圍，福利站全體員工快篩後均呈陰性反應。

新式教召本周寄通知 考驗全程野宿作戰

在三月間實施的十四日後備軍人「新制教召」，國防部全民防衛動員署本周寄發通知。國防部已下達指示，今年首次新式教召，選定由陸...

三軍直升機進駐玉山艦以什麼機型為宜？ 初步評估曝光

立法院要求國防部研擬三軍直升機在即將成軍的海軍「玉山艦」實施落艦、艦機整合訓練準則，初步評估曝光。軍方認為，因油料、裝備...

英國史學家：中國大陸2023年將加強對台軍事施壓

英國知名史學家佛格森今天示警，中國可能在2023年升高對台軍事壓力，台灣應該加強準備，關鍵在於嚇阻，要讓中國瞭解軍事進犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。