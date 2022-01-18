陸軍近程無人機遲未接裝 卡在要和「銳指」系統整合

陸軍聯兵營編成UAV組，卻遲未接裝向中科院採購的「戰術型近程無人飛行載具」。官員透露，這套無人機系統因準備介接中科院為陸軍研發的「銳指」指管系統，現已展開介接測評，下月則將配合銳指系統的戰術測試。

陸軍司令部「戰術型近程無人飛行載具」委中科院生產製造50套「戰術型近程無人飛行載具」，用於聯合兵種營執行反空降與灘岸殲敵偵蒐任務，傳原型機上月才出廠開始進行測評。

陸軍未來的C4ISR（指管通情監偵）將採用中科院研發的「銳指系統」，全系統現已完成先導生產，下(2)月起至5月展開初期作戰測評，計畫114至116年全面量產，而目前採購的近程戰術型無人機需介接銳指系統，現已開始展開介接測試。

官員透露，陸軍向中科院採購的50套戰術型近程旋翼型無人機，配賦在聯兵營監偵排的UAV組，全軍無人機操作手編裝為92人，陸軍109年就有已172名官兵通過民航局科測驗，去年由中科院完成146人術科訓練，現則有79人完成民航局術科鑑測，62人考取無人機操作執照，預判未來合格人數可達102人，滿足UAV操作手的需求。而UAV的兵監單位步兵訓練指揮部也已有1人取得民航局操作執照，4人通過術科考試。

但也因為接裝時程過長，陸軍109年原有173人通過民航局學科測驗，110年要接受中科術科訓練時，卻已有27人離退。