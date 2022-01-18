新後備甲種旅兵力示範 須具備二級廠維修戰甲砲車能量

國防部推動「提升後備戰力專案」，陸軍司令部本月實施後備旅兵力示範，每個旅須有4000名兵力。國防部表示，整個「提升後備戰力專案」，計畫新擴編5個步兵旅及4個後備打擊群，各單位都配賦戰甲車二級廠，因應今年新編成萬餘名兵力所需，陸軍編列5億7900萬元為官兵籌補一萬餘套戰鬥個裝，並投入1億餘元採購機工具，讓部隊具備維修戰甲砲車的能量。

國防部去年10月曾向立法院報告表示，國防部原有7個甲種旅，因應新增敵情威脅，調增5個甲種旅，合計編成12個第一類型的灘岸守備旅，增加第一線守備能力，戰時與常備部隊打擊旅共同構成拘打配合、灘岸殲敵的關鍵戰力。陸軍司令部則表示，陸軍計畫所編成後備旅，109、117旅去(110)年已成軍，今年則將陸續成立101旅、137旅，陸軍奉令1月1日就要作後備旅兵力示範，一個新訓旅編成將有4000名兵力。

國防部以「提升後備戰力專案」為名，計畫新擴編5個步兵旅及四個後備打擊群，各單位都配賦戰甲車二級廠。今（111）年度支應101、109與117旅3個步兵旅合計人數約萬餘名的兵力，編列近5億7900萬元籌補戰鬥個裝，同時投入1億餘元採購二級廠所需維護保養戰甲砲車的機工具。未來另外加上步訓部機步、裝訓部戰車群及南北測戰車群，約1萬6000餘人。

110年國防報告書指出，國軍依整體防衛作戰需求檢討後備兵力，110年已編成2個步兵旅、1個後備部隊訓練中心，後續依期程規劃於113年前再編成3個步兵旅、2個後備部隊訓練中心，期藉增編後備部隊與調整編裝，提升教召訓練能量，與常備部隊共同組建堅強與持續的防禦體系。