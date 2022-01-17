獨／F-16V墜機與有毒氣體外洩有關？空軍揭實際情況

空軍機號「6650」的F-16V戰機失事，飛官陳奕不幸殉職，外界懷疑飛官事發前可能因不明因素昏迷甚至失能。聯隊傳聞6650機事發前一日曾發現機艙出現有毒氣體滲漏，警示燈號亮起，但空軍澄清，亮起的是「緊急動力機」燈號，經確認是誤閃。

空軍上尉軍官陳奕本月11日下午3時許，駕駛機號「6650」的F-16V單座戰機，在嘉義鰲鼓濕地北堤，水溪靶場進行對地炸演訓時發生墜機意外，不幸殉職。事前有航迷攝得戰機飛行姿態有異，懷疑駕駛可能因不明因素昏迷或失能。

本報今（17）日接獲爆料，陳奕所駕編號6650的F-16V戰機，事發前一天（10）訓練結束後，飛官在戰機降落後，曾發現艙內儀表板某一個燈號曾顯示艙內出現有毒氣體，但未曾舉報。

但空軍澄清，6650號戰機10日上午實施地面搶修任務演練時，確實發現燈號亮起顯示使用「聯胺氣體」的「緊急動力機」曾經啟動，但經下載機體電腦資料比對確認，只是燈號誤閃，「緊急動力機」實際未曾運作。

官員說，「緊急動力機」是戰機發動機失效時應急的動力替代系統，使用聯胺氣體作為燃料。但當日發現燈號閃爍後，戰機曾升空飛了兩批，狀況都正常。

根據衛福部資料，聯胺氣體是一種火箭推進劑和燃料，容易蒸發到空氣中，短時間吸入聯胺可能會引起咳嗽和刺激喉嚨、肺部，長時間吸入則可能導致肝和腎的損害，食入或飲用少量的聯胺可能會引起噁心、嘔吐，並有致癌風險。