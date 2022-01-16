三軍直升機進駐玉山艦以什麼機型為宜？ 初步評估曝光
立法院要求國防部研擬三軍直升機在即將成軍的海軍「玉山艦」實施落艦、艦機整合訓練準則，初步評估曝光。軍方認為，因油料、裝備與作戰需求互異，此案仍由海軍S-70C海鷹反潛機執行為宜。
海軍玉山艦目前在高雄台船船塢中積極實施武器裝備艤裝，並由台船在海上測試隨艦採購的5艘LCM登陸艇，目前舷號以CSBC(台船)為名出海測試，編號排至1162，母艦與小艇的測試、艤裝進度順利。
而玉山艦是仿美軍安克拉治級LPD登陸艦所打造，部署艦艇的美海軍陸戰隊兩棲任務都是陸空聯合編組，朝野希望玉山艦也能達到這個標準。立法院日前審議111年度預算時決議，要求國防部完成「國軍各型直升機」日、夜間起、落玉山艦程序驗證、飛行安全、艦機整合作業，點名要求包括陸航戰鬥與運輸直升機，包括AH-1W直升機、CH-47SD運輸直升機等實施落艦。國防部曾回應表示，後續依照立法院的指導，將在完成三軍直升機部隊作戰任務與機種性能差異的評估之後，規劃妥適的訓練方案。
但軍方評估指出，陸軍與空軍直升機都使用JP8的油料，而海軍直升機因安全考量，則是使用燃點較低的JP4或JP5，兩者油料需求不同。
再則，玉山艦目前沒有甲板輔降系統的劃，而三軍直升機中，目前只有海軍的直升機在建案作戰需求階段曾將落艦納入規劃。
此外，玉山艦本身的機庫，目前無法容納大型旋翼機種。以陸航直升機種為例，應以AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機符合駐艦出航的要求，一則該機種原本就是美軍陸戰隊的機型，具備在海上飛行的條件，二則其機體修長、旋翼無須折起，玉山艦機庫或有可能儲放兩架以上的AH-1W，滿足戰術任務編組的需求。
但評估認為，若按這個方向規劃，玉山艦的機庫必須具備維修保養、艦上能實施加油掛彈，並具備全天候指管能力，才能藉由直升機著駐艦，延伸海上打擊戰力距離的效能。但目前玉山艦沒有這項規劃。而若直升機只是形式上在甲板落艦，無法進機庫，就無法隨艦出海執行任務，一如海巡艦搭載直升機，並沒有太大實質意義。
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