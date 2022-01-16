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南太海底火山爆發 鄭明典：台灣感受到衝擊波

飛官失事第6天 上午大批機具加速打撈作業

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
軍方出動3輛水陸兩用怪手，搭配抽砂船，預計稍晚海相好時開始打撈殘骸。記者莊祖銘／攝影
軍方出動3輛水陸兩用怪手，搭配抽砂船，預計稍晚海相好時開始打撈殘骸。記者莊祖銘／攝影

空軍嘉義四聯隊飛官陳奕駕駛Ｆ-16Ｖ單座戰機，11日於東石鄉水溪靶場受訓時墜海身亡，軍方委託國內最大海事營造公司宏華營造，今上午出動3輛水陸兩用怪手，待海相佳時進行浚挖作業。

軍方為加速打撈殘骸、找尋黑盒子，昨天晚間10點就調撥抽砂船抵達失事點抽砂，海軍測量船也同步在旁海測，3輛水陸兩用怪手今天上午8時許就在旁待命，準備浚挖。

宏華營造公司研判戰機機頭深埋水溪靶場潮間帶蚵棚海底下5、6公尺深，調動大批機具、50多名工程人員組救援團隊，在失事海域堤岸旁，預計運砂土舖設怪手下海土石路，因施工地點空間小，工序繁複，前置作業花費很長時間，昨入夜才完成怪手組裝。

今天上午風速低，軍方仍不放棄希望，空軍直升機不停在上方盤旋，希望能尋獲更多飛機殘骸和黑盒子，軍方表示，裝載400噸挖掘機的無動力平台船，今上午6時已由動力小艇拖曳由布袋港出發，預計今下午1點前抵達挖掘地。

軍方出動3輛水陸兩用怪手，搭配抽砂船，預計稍晚海相好時開始打撈殘骸。記者莊祖銘／攝影
軍方出動3輛水陸兩用怪手，搭配抽砂船，預計稍晚海相好時開始打撈殘骸。記者莊祖銘／攝影
軍方出動3輛水陸兩用怪手，搭配抽砂船，預計稍晚海相好時開始打撈殘骸。記者莊祖銘／攝影
軍方出動3輛水陸兩用怪手，搭配抽砂船，預計稍晚海相好時開始打撈殘骸。記者莊祖銘／攝影
軍方出動3輛水陸兩用怪手，搭配抽砂船，預計稍晚海相好時開始打撈殘骸。記者莊祖銘／攝影
軍方出動3輛水陸兩用怪手，搭配抽砂船，預計稍晚海相好時開始打撈殘骸。記者莊祖銘／攝影

空軍 戰機 直升機

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