飛官失事第6天 上午大批機具加速打撈作業

空軍嘉義四聯隊飛官陳奕駕駛Ｆ-16Ｖ單座戰機，11日於東石鄉水溪靶場受訓時墜海身亡，軍方委託國內最大海事營造公司宏華營造，今上午出動3輛水陸兩用怪手，待海相佳時進行浚挖作業。

軍方為加速打撈殘骸、找尋黑盒子，昨天晚間10點就調撥抽砂船抵達失事點抽砂，海軍測量船也同步在旁海測，3輛水陸兩用怪手今天上午8時許就在旁待命，準備浚挖。

宏華營造公司研判戰機機頭深埋水溪靶場潮間帶蚵棚海底下5、6公尺深，調動大批機具、50多名工程人員組救援團隊，在失事海域堤岸旁，預計運砂土舖設怪手下海土石路，因施工地點空間小，工序繁複，前置作業花費很長時間，昨入夜才完成怪手組裝。