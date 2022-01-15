搶救海底Ｆ16Ｖ機頭 國內最大海事營造漏夜抽砂明浚挖
空軍嘉義基地四聯隊機號6650的Ｆ-16Ｖ單座戰機，失事墜海今天第5天，戰機衝入海中解體支離破碎，飛官陳奕殉職，為加速打撈殘骸找尋黑盒子，軍方委託國內最大海事營造公司、宏華營造，執行救援打撈任務，運用抽砂船、3台水陸兩用怪手，晚間10點抽砂船抵達失事點抽砂，測量船進行海測，水陸兩用怪手明早進行浚挖。
宏華營造公司擁有國內最大海事工程船隊，曾順利拆除坍塌的南方澳大橋，首次承攬軍方緊急交付的打撈失事戰機任務，研判戰機機頭深埋水溪靶場潮間帶蚵棚海底下5、6公尺深，總經理陳宗邦從白天到晚間坐鎮督工。
陳宗邦短時間抽調機具、50多名工程人員，組救援團隊，運送3台水陸兩用怪手、抽砂船到東石水溪靶場，在失事海域堤岸下，組裝水陸兩用怪手，運砂土舖設怪手下海土石路，因施工地點空間小，工序繁複，前置作業花費很長時間，入夜才完成怪手組裝。
陳宗邦說，抽砂打撈戰機，要克服潮間帶蚵棚困難施工海域，海上作業風浪強，不能破壞埋入海底戰機機頭，要用水利浚挖工法，在目標區抽砂浚挖，水陸兩用怪手退潮行駛潮間帶海底，漲潮可在海面漂浮前進。
抽砂船配合潮汐到目標區抽砂，水陸兩用怪手漏夜部置就位明早浚挖；無動力平台船裝載40噸挖掘機明天配合海象，從布袋港出發，由動力小艇拖曳，航行到目標區作業。
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