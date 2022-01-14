海龍蛙兵不畏寒流來襲 赤膊迎接勞軍團
強烈冷氣團來襲，中華民國軍人之友社和台北市進出口同業公會，昨天到馬祖慰問國軍官兵，並且安排勞軍演出。其中駐防南竿仁愛村，去年獲得國軍模範團體的陸軍兩棲連，蛙人們在低溫下仍然僅著紅短褲、光著上身迎接來賓，讓敬軍團成員都大表佩服。
近日馬祖地區的白天氣溫，約在攝氏10度出頭。如果下雨、強風，體感溫度就會降到零度左右。
敬軍團由軍友社理事長李棟樑、台北市出口公會監事會召集人凃如肯率領，由陸軍司令徐衍璞、政戰局長上將陪同下，一同前往馬祖慰勉防區駐軍。敬軍團一行先後前往兩棲連及海軍馬祖基地指揮部，慰勉官兵辛勞並聽取裝備介紹，關心基層官兵的在營生活情形，再前往天后宮上香，祈求國泰民安、軍運昌隆。下午則邀請國防部藝工隊及演藝人員，於梅石中正堂舉辦軍民聯歡會。敬軍團今天繼續在馬祖慰勞，走訪包括機步營、支援營等單位。
李棟樑與凃如肯在敬軍餐會上，致贈馬防部及所屬單位慰問金。李棟樑表示，這是自己接任軍友社近八年來，第十度到馬祖，近日天氣寒冷，讓人格外想起前線官兵的辛苦。凃如肯指出，台北市進出口公會身為全國最大、歷史最久的進出口同業公會，從民國36年成立以來，每年都舉辦勞軍活動，未來也會繼續。徐衍璞則代表國防部長邱國正頒發春節禮品給各單位，勉勵官兵持續戮力戰訓，鞏固國家安全，不負國人期望。
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