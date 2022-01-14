海龍蛙兵不畏寒流來襲 赤膊迎接勞軍團

位於台鐵鶯歌站旁的神秘「中興一號」的軍用特種支線，以往未有媒體披露。聯合報數位版會員專區，首度獲得陸軍司令部與鐵路局的支援，以完整的文字與影音，介紹這條帶有神祕色彩的軍用支線，以及鐵路運輸對國軍的重要性。 自1月12日起一連三天，聯合報數位版將刊登【解密軍用鐵路】系列，軍事迷與鐵道迷千萬不要錯過。

2022-01-14 07:33