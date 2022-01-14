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不對稱戰力注新血 快速布雷艇正式成軍

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今南下高雄左營，出席海軍192艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮。記者蔡晉宇／攝影
蔡英文總統今南下高雄左營，出席海軍192艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮。記者蔡晉宇／攝影

蔡英文總統今南下高雄左營，出席海軍192艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮。蔡總統指出，今天的成軍，再次展現台灣推動國防產業的成果，讓世界看見台灣守護國家的決心。

海軍投入9億餘元預算籌獲4艘快速布雷艇，由龍德造船公司建造，已在去年底全數交艇給予海軍，成為我國海軍執行不對稱作戰的利器，今天所成軍的快速布雷艇是一艇、二艇。

蔡總統表示，在過去，海上的布雷作業都是由海軍官兵乘坐登陸艇，以人力投放，除了布雷的速度有限，在海象惡劣的時候，任務的執行難度也會更高；現在，由龍德公司打造的布雷艇，再加上中科院研發的自動化布雷系統，不僅更能抵抗風浪，海軍在執行布雷作業時，也更能迅速確實達成任務。

蔡總統指出，過去沱江艦、塔江艦的作戰性能備受各界稱讚，現在新建的高性能布雷艇也同樣受到各界肯定，相信有了布雷艇中隊的加入，海軍捍衛海疆的力量一定更加堅實。

蔡總統說，接下來會持續推動各項國防政策，要請各相關單位加強合作，讓所有建案可以如期如質達成，一起提升防衛作戰能力，為保家衛國貢獻心力。為了守護國家，國軍弟兄姊妹都是堅守崗位，戮力完成每一項任務，相信國人都對國軍的付出，感念在心，身為三軍統帥也一定會給大家最大的支持。

過去海軍要進行布雷作戰，多以登陸作戰所使用的「合字艇」執行任務，因此在近年發展不對稱作戰訴求下，海軍首度打造專業布雷艇，並由龍德造船廠建造。快速布雷艇的布雷甲板用於執行布雷作戰，每艘快速布雷艇裝設4條自動化布雷軌道，由中科院自力研發，每條軌道均有一具自走推車，操作人員可透過遙控器或布放操控台將水雷自軌道上推送至艇艉執行水雷布放，國軍現役水雷均能裝載。根據海軍所公布的數據，快速布雷艇的艇長為41公尺、艇寬8.8公尺，最大排水量為376噸、滿載吃水1.7公尺，最大航速14節，每艘布雷艦搭載17位人員。

海軍192艦隊第一、二布雷艇中隊正式成軍。記者蔡晉宇／攝影
海軍192艦隊第一、二布雷艇中隊正式成軍。記者蔡晉宇／攝影
海軍192艦隊第一、二布雷艇中隊正式成軍。記者蔡晉宇／攝影
海軍192艦隊第一、二布雷艇中隊正式成軍。記者蔡晉宇／攝影
蔡英文總統今南下高雄左營，出席海軍192艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮。記者蔡晉宇／攝影
蔡英文總統今南下高雄左營，出席海軍192艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮。記者蔡晉宇／攝影

海軍 國軍 中科院 沱江艦

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