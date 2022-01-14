不對稱戰力注新血 快速布雷艇正式成軍

蔡英文總統今南下高雄左營，出席海軍192艦隊第一、二布雷艇中隊成軍典禮。蔡總統指出，今天的成軍，再次展現台灣推動國防產業的成果，讓世界看見台灣守護國家的決心。

海軍投入9億餘元預算籌獲4艘快速布雷艇，由龍德造船公司建造，已在去年底全數交艇給予海軍，成為我國海軍執行不對稱作戰的利器，今天所成軍的快速布雷艇是一艇、二艇。

蔡總統表示，在過去，海上的布雷作業都是由海軍官兵乘坐登陸艇，以人力投放，除了布雷的速度有限，在海象惡劣的時候，任務的執行難度也會更高；現在，由龍德公司打造的布雷艇，再加上中科院研發的自動化布雷系統，不僅更能抵抗風浪，海軍在執行布雷作業時，也更能迅速確實達成任務。

蔡總統指出，過去沱江艦、塔江艦的作戰性能備受各界稱讚，現在新建的高性能布雷艇也同樣受到各界肯定，相信有了布雷艇中隊的加入，海軍捍衛海疆的力量一定更加堅實。

蔡總統說，接下來會持續推動各項國防政策，要請各相關單位加強合作，讓所有建案可以如期如質達成，一起提升防衛作戰能力，為保家衛國貢獻心力。為了守護國家，國軍弟兄姊妹都是堅守崗位，戮力完成每一項任務，相信國人都對國軍的付出，感念在心，身為三軍統帥也一定會給大家最大的支持。