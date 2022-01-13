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國軍8年16起重大意外 立委憂徵才困難、信任感降低
F-16V戰機11日墜海，目前已陸續找到多塊飛機殘骸和背包，但仍未發現失聯飛官陳奕。民眾黨立委張其祿今指出，國軍8年已發生16起重大意外，其中F-16戰機就發生5起，多次事故已將從軍風險提高，造成國軍徵才困難、信任感降低，國防部除花大錢採購軍購，務必加強系統性檢討。
張其祿指出，F-16戰機相關事故自2013年以來已發生5起，當中更有同一位F-16飛官發生2次事故，不幸在第2次事故時殉職，而在去年一項訓練任務中，F-16V戰機也發生起飛後座艙罩飛脱的離譜意外。他質疑，事故起因到底是「國軍對美製F16新型戰機後勤維護不夠」或是「訓練掌握程度不足」，國防部務必對進行系統性檢討，從根本找出原因，
張其祿表示，當前共機擾台次數前所未見，國軍戰機緊急升空次數大幅增加，相關訓練更加貼近實戰，風險隨之升高許多，國防部除了持續「充足人力」、「精實人員操作訓練」之外，加強從系統上檢討改善國防問題，絕對是在花大錢採購、建置尖端國防武器裝備之前要優先處理的，以減少事故再度發生造成軍事裝備及人員之損失。
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