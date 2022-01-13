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空軍耗資兩億餘元對美採購空射魚叉飛彈維保案

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
F-16V戰機掛載空射魚叉飛彈。圖／本報資料照
F-16V戰機掛載空射魚叉飛彈。圖／本報資料照

國防部公告空軍對美軍購飛彈後續支援維修項目，以2億零185萬3000元決標，於台南空軍防空暨飛彈指揮部本部履約執行至115年底。據了解，這是空軍F-16戰機所掛載空射型魚叉飛彈的維保案，將委請原廠技術代表來台進駐台南料配件總庫實施維保。

這項決標公告指出，中華民國駐美軍事代表團與美國在台協會（AIT）簽署「飛彈後續支援維修」合約，內容屬於「勞務服務」性質，這項合約自去（110）年12月27日執行至115年12月15日，全案總金額為2億零185萬3000元。

外傳這是因應114年起我國將向美國採購增程型愛國者三型防空飛彈（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE），委請美方技術人員駐台提供技術服務的預算。但據了解，相關預算用於現役空射魚叉飛彈的技代駐台與維保費用。

飛彈 空軍 美國在台協會

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