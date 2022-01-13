海軍司令部：潛艦國造簽約後海軍從未接觸郭璽
潛艦國造傳出軍備商郭璽宣稱直通軍方主政將領遭錄音，被指洩密，台船出面宣稱是廠商互鬥糾紛。海軍司令部今天也表示，潛艦國造案自108年5月與台船公司簽約迄今，海軍司令部從未與外界所指名的郭先生接觸，其言行係屬個人行為，均與海軍司令部無關
有報導披露郭姓軍備商爭取潛艦國造後續艦技協案，爆料者掌握關鍵者郭璽宣稱直通海軍將領錄音。台船發出聲明稿表示，此屬廠商互鬥，錄音者是一遲姓前顧問。
海軍司令部表示，媒體報導內容並非事實，潛艦是國家安全重要的關鍵戰力，亦是國防建設重要指標，海軍秉持審慎嚴謹的態度管控，現全案均依計畫節點推動執行。
海軍司令部說，潛艦國造案自108年5月與台船公司簽約迄今，海軍司令部從未與報導所指名的郭先生接觸，其言行係屬個人行為，均與司令部無關，籲請媒體善盡職責並勿妄加臆測，避免混淆社會大眾視聽。
海軍司令部表示，此案專案團隊含外籍技協，均已完成安全調查及保密切結書簽署，海軍依約要求專案人員含外籍技協均須嚴守保密規定，若有違反保密規定，經查證屬實，將依法究辦。而海軍也將持續做好風險管控，並在立、監二院監督下，完成潛艦國造，籌建可恃戰力，籲請國人支持。
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