快訊

Omicron來勢洶洶怎麼擋？醫教你戴2層口罩小撇步媲美N95

政院拍板菸防法！嚴禁電子煙、加味菸 禁菸提高到20歲

海軍司令部：潛艦國造簽約後海軍從未接觸郭璽

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
潛艦國造模型。圖／國防部
潛艦國造模型。圖／國防部

潛艦國造傳出軍備商郭璽宣稱直通軍方主政將領遭錄音，被指洩密，台船出面宣稱是廠商互鬥糾紛。海軍司令部今天也表示，潛艦國造案自108年5月與台船公司簽約迄今，海軍司令部從未與外界所指名的郭先生接觸，其言行係屬個人行為，均與海軍司令部無關

有報導披露郭姓軍備商爭取潛艦國造後續艦技協案，爆料者掌握關鍵者郭璽宣稱直通海軍將領錄音。台船發出聲明稿表示，此屬廠商互鬥，錄音者是一遲姓前顧問。

海軍司令部表示，媒體報導內容並非事實，潛艦是國家安全重要的關鍵戰力，亦是國防建設重要指標，海軍秉持審慎嚴謹的態度管控，現全案均依計畫節點推動執行。

海軍司令部說，潛艦國造案自108年5月與台船公司簽約迄今，海軍司令部從未與報導所指名的郭先生接觸，其言行係屬個人行為，均與司令部無關，籲請媒體善盡職責並勿妄加臆測，避免混淆社會大眾視聽。

海軍司令部表示，此案專案團隊含外籍技協，均已完成安全調查及保密切結書簽署，海軍依約要求專案人員含外籍技協均須嚴守保密規定，若有違反保密規定，經查證屬實，將依法究辦。而海軍也將持續做好風險管控，並在立、監二院監督下，完成潛艦國造，籌建可恃戰力，籲請國人支持。

海軍 潛艦

延伸閱讀

F16V搜救逾1天未發現飛官 標定方位漲潮+蚵棚 不利搜救

潛艦國造關鍵人郭璽遭錄音稱通將領 台船爆錄音者是他

潛艦國造關係人郭璽誇稱通將領遭錄音？台船：他開玩笑

海軍水下作業暫無發現F-16V 空軍徹夜每5分鐘投照明彈

相關新聞

海軍司令部：潛艦國造簽約後海軍從未接觸郭璽

潛艦國造傳出軍備商郭璽宣稱直通軍方主政將領遭錄音，被指洩密，台船出面宣稱是廠商互鬥糾紛。海軍司令部今天也表示，潛艦國造案...

潛艦國造關鍵人郭璽遭錄音稱通將領 台船爆錄音者是他

有報導披露軍火商郭璽與一遲姓顧問合作爭取劍龍級艦性能提升技協案，甚至已將範圍擴及潛艦國造後續艦技協案，爆料者掌握關鍵者郭...

潛艦國造關係人郭璽誇稱通將領遭錄音？台船：他開玩笑

媒體報導有立委掌握前海軍顧問郭璽向潛艦顧問廠商誇稱他可直通負責潛艦的核心將領，遭立委籲調追查。承造潛艦國造業務的台船今發...

【解密軍用鐵路／中】上下「鐵皮」麻煩耗時 軍方為何堅持用火車運軍車？

位於台鐵鶯歌站旁的神秘「中興一號」的軍用特種支線，以往未有媒體披露。聯合報數位版會員專區，首度獲得陸軍司令部與鐵路局的支援，以完整的文字與影音，介紹這條帶有神祕色彩的軍用支線，以及鐵路運輸對國軍的重要性。 自1月12日起一連三天，聯合報數位版將刊登【解密軍用鐵路】系列，軍事迷與鐵道迷千萬不要錯過。 1月12日早上七點半上線： 【解密軍用鐵路／上】神祕「中興一號」首度曝光 鶯歌站旁的軍車維修重要動脈 1月14日早上七點半上線： 【解密軍用鐵路／下】國父紀念館旁消失的軍事支線 西部機場曾布滿鐵道

牙齒跑出來了！陸戰隊「水鴨子」進駐苗栗貓裏喵公園

俗稱「水鴨子」的陸戰隊LVTP5E1兩棲登陸工兵掃雷車，及LVTP5R1兩棲登陸救濟車，歷經苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會4年...

部隊鍋 EP46｜台灣的空軍1號是高齡新機 該換嗎？要換哪一款？

行政專機不止是空軍1號，美國龐大專機編制，全球飛透透！ 遠東航空曾租用的波音757，後來成為美國總統專機之一，你我或許都搭過，比川普等美國政要還早。 台灣早期有中美號總統專機，名稱一語雙關，既是蔣中正+宋美齡，也是中華民國+美國的友好證明。 行政專機，是國軍最沒有戰鬥氣息的機隊，但她們運補無數。 籤運好的「金馬獎」官兵，往返台灣與外島可能都搭過波音727，其中編號2722的波音727-109被改裝為總統專機。 但元首遠程出國還是要租民用大型航機，所以空軍需要總統專機嗎？如果需要，要選福克？ATR？還是其他機種？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。