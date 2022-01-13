潛艦國造關鍵人郭璽遭錄音稱通將領 台船爆錄音者是他

有報導披露軍火商郭璽與一遲姓顧問合作爭取劍龍級艦性能提升技協案，甚至已將範圍擴及潛艦國造後續艦技協案，爆料者掌握關鍵者郭璽宣稱直通海軍將領錄音。台船發出聲明稿表示，台船對此案確已啟動技協商源，而報載遲某只是商源之一，並未指定或期約。台船說，外傳純屬廠商內鬥所致。而錄音是遲某藉機蒐集爆料。

媒體報導，軍火商郭璽自去年起爭取遲城昊，要在6個月內從韓國再找人組成新團隊，來取代目前的SI（SI INNOTEC TAIWAN)的老TA（技術顧問），介入潛艦國造。但台船聲明否認表示，台船盡全力完成首艘原型艦的建造作業，而技協部分必須依約完成首艘艦建造，不可能更換技協顧問，

至於潛艦國造後續艦，台船指出，報導中提及有關後續艦，海軍尚未建案，更遑論預算獲得；而報導中提及遲顧問認為目前S公司人員素質不足，與S公司老闆意見不合，發生多次爭執，企圖另組團隊取而代之，方與郭先生研商共同籌組公司，爭取後續艦擔任技協顧問等節，此實屬廠商內鬥行為，無論是台船、海軍及諮詢委員決策等高層均無所悉，直到媒體報導方得知。

而對劍龍級艦性能提升技協案。台船說，此案主合約商由中科院擔任，因台船承造IDS案考量施工程序概同，中科院選擇台船擔任施工合約廠商，台船本身持續評估是否需要技協需求，另基於品質要求，台船已啟動技協商源。

台船披露，經查證台船柳廠長，遲姓顧問也希望參與劍龍級潛艦延壽技協案，但柳廠長告知目前屬尋商階段且該顧問亦僅為商源之一，並未指定或期約不當事宜。

台船說，劍龍級潛艦延壽技協案尋商作業，技協團隊的各項評選，必須經過海軍嚴格把關與審查，此案屬尋商階段中均未成案，此乃廠商欲得標此案的一般商業行為。

台船說，目前執行潛艦國造建造案的S公司，建造技協均屬船廠退人員組成，自108年陸續來台擔任技協顧闆，執行過程中，海軍與台船將成員平日工作與技協能力納入嚴格考核，並剔退多位不適任人員，計已汰除19員，技協公司並更換合格的新顧問遞補。

台船披露，因S公司老闆於今年度4月份合約期滿後，不再續聘遲姓顧問，以至於其心生怨懟，此乃廠商內部惡鬥，遲顧問藉機蒐集郭先生與台船工作階層談話內容，藉機爆料。

台船說，此次發生媒體報導的爆料行為，純屬廠商內鬥所致。此次遲顧問欲另組團隊，欲分食後續艦技協大餅，但技協團隊的各項評選，台船公司除有評選機制外，且皆必須經過海軍嚴格把關與審查，因此絕不可能發生直接指定特定廠商。而IDS建造案有立法院與監察院的監督下，依法依約執行，各項品質把關，可受公評，海軍亦皆已全面監管，潛艦國造案極為困難，一經曝光即可能引發中共抵制其他國家，影響對裝備獲得與技術協助，因此仍建議低調處理。

台船宣稱，此次事件劍龍級潛艦延壽技協案及潛艦國造後續艦案均尚未成案，若發生任何違法事件，將依法究辦。