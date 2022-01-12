航空迷拍到F-16V戰機墜海前影像 疑墜海前飛官昏迷失能

空軍嘉義基地第四聯隊編號6650的單座F-16V戰機，昨天下午在東石鄉水溪靶場，執行「照準」投彈訓練科目墜海，陸海空三軍聯合搜救逾24小時，白天尋獲解體部分殘骸，仍未發現失聯飛官陳奕上尉；有航空迷拍到戰機墜海失事前影像，交給軍方，墜海前影像在航迷社群引發討論，資深航迷說，從戰機大角度滾轉墜海，疑飛行員墜海前昏迷失能。

從航迷拍到的影像發現，這架編號6650的單座F-16V戰機，昨天下午3點多，在水溪靶場上空執行訓練科目，大角度滾轉，有時機腹朝上倒飛，高速墜海激起強大波浪水花，航迷馬上將畫面影像交給軍方。

航迷群組引起討論，資深航迷說，飛行員失能應該是確定的，但是四邊轉五邊後先G-LOC（Ｇ力昏迷），還是因為滾轉無法改為正常姿態，才G-LOC？這個就要再確認，滾轉無法改為正常姿態就有可能是機件問題，但人為操作失誤也有可能，飛行員對地訓練科目，一旦發生Ｇ力昏迷，反應時間短，來不及彈跳逃生。

軍方人員說，G力昏迷（G-force induced loss of consciousness，縮寫為G-LOC），是航空生理學專有名詞，指人體因承受過大或長期G力，以致血液減少流入腦部，最終因腦部缺氧而導致昏厥。此症狀常於戰鬥機或特技飛行飛機駕駛員，以及太空人身上發生。某些機動遊戲上也有可能發生，因此，戰機駕駛員受訓時都須接受高G力訓練以避免於實際操作時喪失意識，訓練一般包括達15秒的9G加速度。