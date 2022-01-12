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前F-16種子教官：失事機事發時減速板疑非正常開啟

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
前空軍F-16種子教官黃揚德。圖/取自udn video
前空軍F-16種子教官黃揚德。圖/取自udn video

機號6650的F-16V戰機墜海前無線電不通，前空軍F-16種子教官黃揚德今接受媒體訪問表示，根據航迷提照片研判，失事機執行over bank（導入）時候，減速板全開，和正常情況不一樣。是否誤觸，需要釐清。

空軍今天披露，失聯的飛官陳奕飛行F-16V的時數為62小時，外界認為以年班而言時數偏低，但有飛官前輩認為，戰機墜海前正在執行的對地炸射科目訓練，屬制式的基本科目，「不是一個難度很高的科目。」

黃揚德今接受媒體訪問表示，大角度對地炸射科目是戰機平飛轉四邊後，作over bank把機頭帶下去對準目標達到它想要的俯角，其間約有4秒可以追瞄𢓭投彈，投彈後，戰機以5個G拉起脱離。

但黃揚德披露，有航迷目擊稱戰機over bank時滾轉兩次並不完整，「看起來就有點奇怪」，且照片顯示戰機兩個減速板是全開，「和正常的情況是不一樣的」，此科目不須開減速板。

空軍昨曾披露失事機執行任務時無線電鈕被按住，而無線電和減速板鈕都在飛行員左側的油門桿。

一般而言，無線電發話鈕須以食指推，減速板則用拇指。會否同時按到而誤觸？尚待釐清。

戰機 F-16 空軍

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