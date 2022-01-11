影／F-16V嘉義失事 軍方把握退潮黃金時間搶救

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
空軍嘉義聯隊1架F-16V戰機今下午墜落嘉義縣東石鄉水溪靶場，陸海空持續搜救上尉飛官陳奕，空軍出動運輸機在空中丟照明彈，把握黃金72小時搶救。記者劉學聖／攝影
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空軍嘉義聯隊1架F-16V戰機今下午墜落嘉義縣東石鄉水溪靶場，陸海空持續搜救上尉飛官陳奕，空軍出動運輸機在空中丟照明彈，晚間十二點左右趁海水陸續退潮，深夜海軍水下作業大隊下海搜索，把握黃金72小時。

現場搜救人員表示，距堤岸約1公里外海發現1灘面積約20平方公尺漏油，疑似事發地，但目前漲潮海面風浪大，潛水人員和橡皮艇不敢貿然下水，加上事發地蚵棚多、水路錯綜複雜海巡不敢貿然下水。晚間十點過後海水開始退潮，軍方派出水下作業大隊人員已從距北堤岸約1公里處碼頭搭乘膠筏下水搜救。上尉飛官陳奕今天下午3點多駕駛F16V戰機，光點從雷達上消失，國防部聯繫嘉義縣消、海巡署近百人組搜救大隊，但漲潮風浪大，陣風也強，未發現機身蹤影，入夜仍在堤岸架大型探照燈漏夜搜索。

空軍嘉義聯隊1架F-16V戰機今下午墜落嘉義縣東石鄉水溪靶場，陸海空持續搜救上尉飛官陳奕，空軍出動運輸機在空中丟照明彈，把握黃金72小時搶救。記者劉學聖／攝影
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空軍嘉義聯隊1架F-16V戰機今下午墜落嘉義縣東石鄉水溪靶場，陸海空持續搜救上尉飛官陳奕，現場由於天氣寒冷，當地民眾特地提供薑母鴨替救難人員祛寒。記者劉學聖／攝影
空軍嘉義聯隊1架F-16V戰機今下午墜落嘉義縣東石鄉水溪靶場，陸海空持續搜救上尉飛官陳奕，現場由於天氣寒冷，當地民眾特地提供薑母鴨替救難人員祛寒。記者劉學聖／攝影
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嘉義 海巡署 空軍

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