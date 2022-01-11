影／F-16V嘉義失事 軍方把握退潮黃金時間搶救

聯合報數位版推出【寰宇韜略】專欄，針對國際戰略情勢、台海軍情軍武等議題，蒐集整理各大智庫、外媒、研究單位與專家學者的分析評論，不定期於聯合報數位版軍武頻道推出，敬請期待。 為了烏克蘭問題，美俄爭執，但是造成緊張情勢的責任都出在俄羅斯方面嗎？不完全如此。根據許多解密文件，1990年代，美國與西方國家為了讓蘇聯接受兩德統一，曾經允諾蘇聯，統一後的德國納入北約後，北約勢力僅到德國邊界，不會繼續往東擴張，但是美國後來背信忘義，將勢力往東歐擴張，直到這次要將烏克蘭納入，讓俄羅斯對其國家安全感到威脅。

2022-01-11 07:30